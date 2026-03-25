17歲打到66歲、臉縫89針… 「一代打女」惠英紅不再拍打戲

惠英紅說，未來將拒絕所有打戲邀約，主要原因是「身手大不如從前」。（取材自微博）

資深動作戲演員、人稱「一代打女」的港星惠英紅，近日出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，她在受訪時表示，未來將拒絕所有打戲邀約，「再熟的人找我也不接」，主要原因是身手大不如從前，怕砸了自己的招牌。

現年66歲的惠英紅，17歲時起就開始演動作戲。去年，她上綜藝「演員請就位3」時，透露因拍打戲遍體鱗傷，嘴角、眼角以及顴骨等部位都遭硬物打破，導致臉上總共縫了89針，令全場驚呆。為了恢復容貌，她透露，自己接受過整容手術，所以至今面部看起來仍有些不自然。

目前，惠英紅忙於拍攝香港動作片「九龍城寨之終章」。當天典禮上，惠英紅受訪時大爆該片進度，導演鄭保瑞受訪時則笑言，片場會設有醫療團隊，為演員們受傷做準備。

被問到今後是否還會拍打戲，惠英紅直言，「就算很熟的人找我，我都不會再打了」。自嘆身手大不如從前她，坦言近年推掉不少相關邀約，因為「不想打爛自己的招牌」。近年拍攝「鏢人」騎馬揮刀等高難度動作，已是她的身體極限。

多數觀眾讚其抉擇是「對作品的負責」，也支持她的選擇，呼籲「姐別累著但也別閒著」。其實，惠英紅近年來憑藉「血觀音」、「我愛你！」等文藝片奪下影后，證明她的演技遠超過「動作標籤」。

現場，惠英紅與袁澧林、胡子彤互動時，胡子彤提議不如三人合作演出文戲，惠英紅幽默回應，「他們兩個這麼年輕漂亮，那我就演他們的媽媽吧」，機智互動笑翻現場觀眾。