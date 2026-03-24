「跑兩步就喘」 章子怡被酸身材走樣…為戲增重10公斤

章子怡為戲增胖20斤。（取材自微博）

中國女星章子怡 日前出席公開活動，因外型明顯較以往圓潤，引發網路熱議並迅速登上熱搜。然而，章子怡的身材變化是為了新片角色，刻意增重20斤(10公斤)，展現其一貫投入角色的專業精神。

網友熱議，從前那個連下頜線鋒利的「國際章」，怎麼突然臉圓了一圈，肩膀也寬了不少？據了解，47歲章子怡為了拍攝導演曹保平新作「尋子遺跡」增肥，她在片中飾演一名痛失愛子的底層母親，為貼近角色生活狀態與真實感，主動增重，使外型更符合人物設定。

她受訪時亦坦言，體能狀態已不若過往，現在跑兩步就喘。

事實上，這並非章子怡首次為戲犧牲外型。2013年主演「一代宗師」，為詮釋角色「宮二」的孤絕骨相，她暴瘦到骨架嶙峋，練八卦掌練到膝蓋積水，寫下27本「疼痛日記」，至今腰傷還得靠理療維持。

此外，在2023年作品「醬園弄·懸案」中，章子怡減重到84斤，並以素顏、剃眉等方式貼近角色形象。演被虐殺的戲分時，她還要求對手演員來真的，就怕不夠真實。

面對近期外界對其外型的諸多猜測與討論，章子怡並未正面回應爭議，而是在今年3月獲頒香港電影編劇家協會「年度最佳電影角色」時表示，感謝導演讓她「變醜」，說「角色需要的樣子，就是我該有的樣子」。

以前觀眾盯著章子怡的臉看，現在她用角色說話——顏值會老，身材會變，但留在銀幕上的玉嬌龍、宮二、詹周氏，永遠不會過時。