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姚晨離婚後首亮相 網驚呼：女王氣場全開 狀態絕了

娛樂新聞組／綜合報導
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姚晨離婚後首度公開亮相，狀態極佳。（取材自微博）
姚晨離婚後首度公開亮相，狀態極佳。（取材自微博）

中國女演員姚晨近日出席高訂時尚周，她身披灰色大衣，頂著大背頭，造型俐落、氣場十足，被網友形容充滿「女王氣場」。這也是她與攝影師曹郁官宣離婚後首次公開露面，46歲的她皮膚緊緻、身材挺拔，隨手一拍都是時尚大片，完全看不出剛經歷過離婚的樣子。

綜合搜狐娛樂等媒體報導，姚晨近日出席浙江嘉興濮院高定時尚周，她以俐落的濕髮大背頭造型亮相，五官顯得格外立體，搭配灰色長款大衣與闊腿褲，整體風格幹練而強勢，氣場十足。

在秀場上，姚晨與胡一天、任豪等人同排而坐，面對鏡頭大方又從容，「女王範十足」的表現被現場媒體捕捉，也在網路上掀起熱議，迅速衝上熱搜。網友稱讚「還是這麼漂亮啊」、「這身衣服簡直為她量身訂做」、「感覺皇后駕到了」、「狀態絕了」。

距離官宣離婚後不到一個禮拜，姚晨看起來並未受到影響。據了解，姚晨與曹郁16日在社交平台發布離婚聲明，提到兩人多年前便已分開，考慮到當時孩子年幼，未做對外公布。聲明中強調，兩人未來將以「家人一樣的朋友」身份繼續共同陪伴孩子成長，並維持影視公司的合作。

這場體面分手，被網友誇成了「離婚範本」，在看到秀場上氣場更強、狀態在線的姚晨後，網友評論：「這一看就是真的結束了，而不是受傷了」、「把離婚處理成多年前已完成的事項，現在才通知大家，這很姚晨，夠颯」。

姚晨出席時尚周，被形容女王氣場全開。（取材自微博）
姚晨出席時尚周，被形容女王氣場全開。（取材自微博）

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