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鹿晗、關曉彤又上熱搜 博主：男酗酒發酒瘋 復合無望

娛樂新聞組／即時報導
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鹿晗和關曉彤。（取材自微博）
鹿晗和關曉彤。（取材自微博）

大陸男星鹿晗2017年突然公開自己和女星關曉彤的戀情，熱度之高一度讓微博伺服器癱瘓，此後兩人多次甜蜜放閃，但有關這對頂流情侶其實已經分手的傳聞也同時不斷。據某博主近日爆料，稱兩人長達8年的感情似乎已告吹，原因讓大批粉絲和網友唏噓不已。

綜合網易、香港01報導，鹿晗與關曉彤開始交往後，兩人幾乎每年都會被傳分手或領證，但娛記等的每次爆料都沒有任何實錘證據，時間長了，外界也就不再相信，只是一味「吃瓜」。但最近一年來，鹿晗與關曉彤疑似分手消息愈來愈多，兩人也沒了以往的撒糖互動，引發不少粉絲猜測兩人感情似真朝著不好的方向發展。

3月21日晚間，鹿晗關曉彤又一起衝上了熱搜，這次是因為某博主爆料，稱兩人已經分手，並進一步透露了分手的原因。

鹿晗和關曉彤。（取材自微博）
鹿晗和關曉彤。（取材自微博）

據博主表示，他是經過多方求證後才得到的消息，分手的主要原因是女方的媽媽堅決反對，甚至讓女兒把男方贈送給她的名貴手表還回去」。

博主並稱，鹿晗原本就挺喜歡喝酒的，現在更是經常酗酒，酒品也不好，喝多後就發酒瘋，場面挺嚇人的；而關曉彤疑似已無縫接軌有了新戀情，兩人復合的可能性很低，甚至可說是復合徹底無望。

鹿晗和關曉彤交往已有8年餘，當初官宣戀情時，鹿晗正處於事業巔峰期，宣布與關曉彤的戀情後，眾多粉絲選擇脫粉，但鹿晗與關曉彤與的互動仍十分密切，每次兩人生日時，對方都會卡點為其慶生。可在2025年的鹿晗生日，關曉彤中斷了連續8年為鹿晗慶生所送去的祝福。

不久後，網紅司曉迪開始爆料，稱她睡遍了圈內男頂流，其中鹿晗、林更新等人均被波及，她除聲稱掌握鹿晗的私密照片，並指控關曉彤已經與同劇男星王安宇展開新戀情。鹿晗當時曾在第一時間發聲闢謠。但對於近來有關兩人分手的傳言以及此次該名博主的爆料，鹿晗和關曉彤都尚未對此回應。

鹿晗

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