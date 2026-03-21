被爆懷孕？ 張雨綺穿塑身衣直播 還大幅度扭腰闢謠

張雨綺被曝懷孕後首現身，穿塑身衣直播闢謠。（取材自網易號「韓小娛」）

「張雨綺疑似懷孕」的傳聞在八卦圈悄然發酵，攪動一池春水。有匿名「工作人員」爆料，稱她因懷孕暫停了影視拍攝，只保留直播工作，一副「安心養胎」的架勢。張雨綺隨後於20日以一身緊身塑身衣高調現身直播間，腰是腰、腿是腿，行動敏捷如常，疑似闢謠懷孕，用最直觀的方式把傳聞撕了個粉碎。

一場來自「前任陣營」的精準狙擊就緊隨而至，讓一場簡單的娛樂新聞秒變複雜的公關攻防戰。

綜合網易號、「韓小娛」報導，「張雨綺疑似懷孕」傳出後，率先「開火」的是張雨綺前夫袁巴元的前妻葛曉倩。她直接發文，矛頭直指張雨綺團隊，稱其「琢磨了兩個月，想出這種公關手段聲東擊西」。此前，葛曉倩已多次實名舉報張雨綺，指控其插足自己與袁巴元的婚姻，相關爭議在網絡上持續發酵，並未平息。更絕的是，葛曉倩並未停留在簡單爆料，而是以「業內拆解」的姿態，發布了一篇堪稱「公關案例分析」的長文。

在這篇長文中，她隔空喊話張雨綺當時的知名經紀人楊天真，條分縷析地預判了對方團隊可能採取的四種輿論反轉策略。分析得頭頭是道，儼然一副「你的招數我全懂」的架勢。此番操作，不僅將私人恩怨擺上檯面，更升級為一場關於娛樂圈危機公關手段的公開預判與博弈。

如今，「懷孕熱搜」乍現，恰好撞在了葛曉倩預判的「槍口」上。在她看來，這正對應了其分析的「轉移焦點」策略——用一個新的、更具話題性的爆點，來覆蓋和稀釋之前的負面爭議。

網友也瞬間分成兩派：一派認為這是娛樂圈常規操作，「聲東擊西」玩得溜；另一派則覺得私人感情糾葛如此公開攻防，實在讓人眼花撩亂。

有粉絲持高度質疑態度，畢竟張雨綺向來以真實爽朗著稱，情緒外放、行事直接，若確已懷孕，按其一貫風格極可能主動官宣，無需隱匿行蹤。

傳聞發酵後，張雨綺20日親自上陣，化身塑身衣「代言人」。她不僅將修身款塑身衣緊緊裹在身上，清晰展示出平坦緊致的腰腹線條，更是現場來了個「動作教學」：大幅度扭腰、彎腰展示靈活性，全程身形纖瘦，動作俐落，絲毫不見孕肚蹤影或孕期常見的疲憊感。

張雨綺被曝疑似懷孕。（取材自微博）