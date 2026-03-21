我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拐9童 廣東人口販子「梅姨」落網 受害家長激動

紐約華裔大學生 不明原因遭ICE拘捕

瞿穎靠「活人感」突然翻紅 經紀人求別再介紹工作

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瞿穎上節目時的真實反應，被網友稱為「行走的爆笑寶藏」。(取材自微博)
瞿穎上節目時的真實反應，被網友稱為「行走的爆笑寶藏」。(取材自微博)

大陸女星瞿穎近日做客papi醬短視頻訪談節目「熱烈歡迎」，憑藉無偶包的真實幽默、自然鬆弛的狀態刷屏全網，菠菜烏龍趣事、金黴素爆梗等內容接連出圈，「內娛初代頂流突然翻紅」相關話題衝上熱搜。對此，瞿穎經紀人幽默發聲「大家不要再給我們介紹工作了」，還爆出瞿穎本人「不想上班、不想加班」，引發網友熱議。

揚子晚報報導，身為中國第一代超模的瞿穎，是首位登上國際版「VOGUE」的中國女星，1996年被張藝謀相中，1999年搭檔胡兵主演「真情告白」，成為偶像劇初代CP；轉戰綜藝後，她放下身段大膽模仿，在「百變大咖秀」第一季斬獲總冠軍，2015年更登上央視春晚，搭檔賈玲表演小品「喜樂街」。

瞿穎能快速俘獲大眾好感，根本原因是她身上獨有的「活人感」，打破藝人千篇一律的精緻虛假濾鏡。

節目中，瞿穎自曝泰國買菜名場面，把「菠菜」（spinach）誤聽成「西班牙人」（Spanish），還得意回應「中國人」（Chinese），鬧出雞同鴨講的烏龍；她不遮不掩聊醫美囧事，坦言打多肉毒導致面部僵硬的糗態；面對平價好物滿心歡喜，直言「便宜沒好貨但我開心」，冷面拋出「省下來的錢買金黴素」的出圈金句，每一處細節都透著煙火氣，如同老友閒聊般親切自然。

報導說，瞿穎這些無劇本的真實反應，被網友稱為「行走的爆笑寶藏」，相關話題單日閱讀量超3500萬。

上一則

導演柯一正被控跳引擎蓋、砸車 深夜還原事件：疑遭設局

下一則

李奧納多想婚了？心態改變 有意套牢27歲超模女友

延伸閱讀

冷到擺臭臉？ 徐若晗拍新劇臭臉上熱搜 出面道歉認「情緒管理不佳」

冷到擺臭臉？ 徐若晗拍新劇臭臉上熱搜 出面道歉認「情緒管理不佳」
「沈眉莊」變「嬸沒妝」？「甄嬛傳」女星斕曦素顏直播被酸

「沈眉莊」變「嬸沒妝」？「甄嬛傳」女星斕曦素顏直播被酸
不婚族瞿穎驚爆已婚 好友說溜嘴…傳丈夫是機長

不婚族瞿穎驚爆已婚 好友說溜嘴…傳丈夫是機長
章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
巫啟賢和劉文正年輕時的合照。記者王聰賢／攝影

劉文正消失35年狀態曝光「第一大弟子」在台證實：仍健在

2026-03-14 10:59

超人氣

更多 >
翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了

翁帆變年輕了 出席香港活動 楊振寧摯友對她的稱呼變了
若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金

若惡性通膨捲土重來 哪種資產最保險？不是黃金
無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍

無薪可領… 同1天逾3成安檢員突請假 美3大機場排長龍
被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴
美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光

美超微台裔創辦人助中獲美AI技術 吹風機造假畫面曝光