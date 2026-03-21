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張凌赫首登ELLE封面 帥翻全網 開售15分鐘賣破千萬元

娛樂新聞組／即時報導
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張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

中國男星張凌赫近日因出演古裝新劇「逐玉」爆紅，微博火速漲粉320萬。不僅如此，近日他還直接跳過二線刊物，首登五大女刊之一「ELLE」4月封面，西裝、皮衣、牛仔三大造型，身高190公分的張凌赫在清冷破碎與復古質感風格間切換自如，帥得讓人移不開目光，開售15分鐘銷售額直衝1000萬元（人民幣，下同），刷新個人雜誌銷售紀錄，坐穩95後男演員時尚頂流位置。

張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

張凌赫憑藉搭檔田曦薇的古裝新劇「逐玉」人氣狂飆，他飾演武安侯謝征的造型帥氣挺拔，又痴心守候殺豬女田曦薇，讓他人氣狂飆，甚至跳級式封神。他空降ELLE主刊封面，成為95後男演員第一人，資源規格更是業內頂配：寶格麗、蘭蔻、Lee三大品牌聯合推封，寶格麗拿出古董珠寶加持，蘭蔻主導時空循環視覺，Lee落地荒漠美學，頂奢背書直接拉滿商業認可度。

張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

封面以時空摺疊為核心，打造末日貴族敘事，據網易報導，張凌赫6款造型都很搶眼，殺瘋內娛，廢墟、荒漠搭配冷調光影與紅綢動態，科幻氛圍感拉滿。張凌赫駕馭西裝、皮衣、牛仔三大造型，攝影師許闖用低角度仰拍放大他身形優勢，側顏骨相立體出片，被讚鏡頭感滿分。

張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

其中，他穿著縫滿粉色玫瑰的西裝造型，充滿花美男的魅力，與他扮武安侯時英挺帥氣相當不同， 還多了不少雌雄莫辨的神秘感，加上俊美臉龐，讓人移不開目光。另一套牛仔外套搭配襯衫造型，則是街頭與英倫紳士風格的撞擊，帥翻全網。他穿著淺色針織西裝外套，對著鏡中的身影呵氣，水氣在空間裡蔓延，造成有趣的視覺效果，肌肉在朦朧水氣中隱約可見，立刻掀起討論熱潮。

3月19日11:00，張凌赫「ELLE」4月刊封面正式開售，15分鐘銷售額直衝1000萬元，刷新個人雜誌銷售紀錄，以斷層戰績坐穩95後男演員時尚頂流位置。從待爆小生到影視、時尚、商務三線爆發，張凌赫用一本ELLE首封重新定義95生上限，也是新生代演員價值突圍的標誌性一刻。

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