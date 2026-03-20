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51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

記者梅衍儂／綜合報導
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吳文忻努力抗癌。（取材自Instagram）
吳文忻努力抗癌。（取材自Instagram）

51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型，然而她前年8月乳癌復發，並惡化至第四期，癌細胞擴散至肝臟、骨骼及大腦。她樂觀積極抗癌，豈料命運捉弄人，生病的這幾年她還被騙走畢生積蓄，生活相當辛苦。

吳文忻自曝兩年來被騙走畢生積蓄，而她治病和生活都需要錢，生活壓力不小，曾有人建議她發起募捐，至少也能籌到200萬港幣，但她拒絕，「我從小到大有什麼事情都是自己處理、自己負責，開口跟別人要幫忙真的不是我的作風，而且我也覺得自己還沒到那個地步」。

她也提到曾覺得為什麼自己會變成這樣，「但每當覺得自己很慘的時候，我也會提醒自己，千萬不要這樣想，這個世界上比我更辛苦的人還有很多」。

為了生活，她賣掉結婚時的金飾，「而且我之前也開過直播，低調把早年買的玫瑰金勞力士、一些鑽石飾品，還有H開頭的名牌包賣掉。當真的面對生死時，這些虛榮的東西一點都不重要」。她說平常自己本來就很隨性、打扮也很樸素，這些東西當初買也只是滿足一時的虛榮，其實大多都是放著沒在用。

吳文忻強調從沒想過賣慘，公開私事只是有感而發，希望以親身經歷鼓勵正陷低谷或患病的人不要放棄，「關關難過關關過要生存，就一定要靠自己的意志，you are not alone！祝願各位病患者加油，努力渡過難關！」

51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型。（取材自Instagram）
51歲前港姐吳文忻擁有亮麗外型。（取材自Instagram）

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