一改霸氣演溫柔太后 58歲田麗喜歡「年紀感」

田麗很喜歡安太妃的年紀感。(取材自微博)

由大陸藝人張凌赫、田曦薇主演的陸劇「逐玉」正夯，58歲台灣金鐘視后田麗飾演溫婉「安太妃」，一改過往霸氣強勢模樣，且成功減重成為歷來角色中「最瘦太妃」。近日，田麗接受訪問時笑說：「其實我私下就溫柔不必演，霸氣強勢才是演吧，我平時不是這樣的人！」

田麗登陸拍了很多戲，以往演過她兒女如楊冪、佟麗婭都成了頂流。但這回在「逐玉」因角色關係，跟張凌赫零對戲，跟田曦薇也僅有一場戲。田麗用「飲恨」形容，理由是「我也愛帥哥美女，看了心情愉悅」，跟田曦薇對戲前，就知她人美戲好又敬業，笑說：「老田家都出美女啦，小田與老田！」

田麗在化妝間有先偷看到田曦薇本人，認為現今大陸年輕演員都很「卷」，因此各方面力求精進追逐完美，找不到什麼缺點，但彼此正式對戲時，不會有過度寒喧，畢竟片場時間就是金錢。

不否認老天爺賞飯吃，田麗自入行至今，從不必爭取，角色都自動登門，連試鏡程序都跳過。但拿到「逐玉」劇本時，開心居然可以演到這麼溫柔的太后，她分析「安太后」其實外柔內剛，看來溫柔，但為了女兒很果斷絕決。

角色到後面轉變挺大，連田麗自己都驚訝，「但有趣的點就在這，時代在變，拍攝方式跟以往不同，我要與時俱進，就算現場時不適從，後來也能釋懷，很期待剪接完的成品，不知邊播出會怎樣呢」？

開拍前因為接演電影「腎上腺」扮刑警，田麗花3個月健康瘦下11公斤，目前吃胖回一點，身高167公分，維持在60公斤左右，因為太瘦反而容易垮。雖然被誇凍齡，但她看得通透，「我們這年齡層，不是皇后就太后，所以不太會侷限人物要多漂亮，年紀就擺在那嘛。安太妃有點年紀感我反而很喜歡，以前的太后都太漂亮了」。