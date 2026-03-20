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62歲「古惑仔」張耀揚闊別18年驚喜現身 一頭白髮帥出新高度

記者廖福生／即時報導
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張耀揚出席AI電影公司成立記者會，頂著一頭白髮帥氣依舊。(取材自小紅書)
張耀揚出席AI電影公司成立記者會，頂著一頭白髮帥氣依舊。(取材自小紅書)

久未公開露面的62歲香港演員張耀揚，近日在香港出席首間AI電影公司成立記者會，並啟動主打AI製作的電影計畫「逆天行．悟空」。而張耀揚的現身也瞬間引起外界關注。

活動現場，張耀揚以一頭白髮亮相，甫現身即吸引眾人目光。他受訪時語帶輕鬆，表示目前沒有固定工作安排，甚至自嘲「沒有人找我」。對於近日網路流傳他與鄭浩南合唱的影片，他說明影片是由對方上傳至短影音平台，自己並未經營社群帳號。

談及個人近況，張耀揚否認外界所說「財務寬裕」，直言現階段仍需要他人協助。至於是否仍有演戲意願，他並未完全排斥，表示若遇到合適角色會考慮，但同時也提到AI技術發展迅速，擔心自己難以跟上變化。

生活方面，他透露平日多半關注股市動態。對於粉絲稱讚外型依舊，張耀揚則謙虛回應，笑稱或許是因為大家太久沒見到他，但有人支持仍讓他感到開心。

回顧過往，張耀揚曾憑電影「古惑仔」系列中的「烏鴉」一角廣為人知。2008年拍攝期間因腰部受傷導致椎間盤突出，之後逐漸減少演出。其後在友人引薦下轉往澳門發展，從事公關工作，並於2014年正式移居當地，逐步淡出演藝圈轉而從商。近年未再推出新作，但憑藉昔日形象，仍持續受到影迷關注。

張耀揚愈老愈帥氣。(取材自小紅書)
張耀揚愈老愈帥氣。(取材自小紅書)

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