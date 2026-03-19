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輕鬆背起張淩赫…田曦薇曾是舉重運動員？本尊「這麼說」

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田曦薇輕鬆背起190公分高的張凌赫。(取材自微博)
田曦薇輕鬆背起190公分高的張凌赫。(取材自微博)

由張淩赫、田曦薇領銜主演的古裝劇「逐玉」正在熱播。劇中，田曦薇飾演的「屠戶女」樊長玉憑著一把殺豬刀，給觀眾留下鮮活印象。特別是她單手扛豬，甚至輕鬆背起張淩赫的鏡頭，引發全網熱議。不少觀眾質疑，這個「甜妹」哪來這麼大力氣？更有傳言說田曦薇其實是「舉重運動員」出身。

揚子晚報報導，在「逐玉」中，樊長玉是個「世襲」的屠戶，開場便是一場乾淨利落的殺豬戲碼。更讓人叫絕的是，她徒手抓起半扇豬，扛起來就走的橋段。有眼尖的網友認出，劇中豬種是名貴的「金華兩頭烏」。據劇組透露，為了拍攝效果，這場戲用的是重達40斤（20公斤）的仿生假豬。但這般重量對女演員來說也絕非易事。

此外，雪地裡初遇負傷昏迷的男主張淩赫時，田曦薇竟輕鬆背起190公分高的他，且腳步自如。這嬌小身軀裡爆發出的巨大能量，讓觀眾直呼她是內娛罕見的「金剛芭比」。

與此同時，網上關於她「曾是舉重運動員」、「省隊金牌得主」的傳聞甚囂塵上。但其實，這純屬一場「美麗誤會」。

據報導，田曦薇初入演藝圈時，臉上帶著些「嬰兒肥」。為了塑形，她一頭扎進了健身房。而為了演好「逐玉」中市井屠戶女，田曦薇更是提前3個月高強度訓練，硬舉、負重深蹲等樣樣不落。久而久之，她不僅體脂率極低，力氣也跟著大了起來。

面對網上愈演愈烈的「舉重運動員」傳聞，田曦薇在直播中親自回應，「就是隨口開的玩笑，沒想到大家當真了，專業舉重運動員太辛苦，可不敢再亂說了」。據悉， 田曦薇是上海戲劇學院表演系科班出身，2018年正式進入演藝圈，並無專業舉重訓練紀錄。

田曦薇看似瘦弱，其實是個「大力女」。(取材自微博)
田曦薇看似瘦弱，其實是個「大力女」。(取材自微博)

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