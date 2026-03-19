變胖了？馮小剛官宣參演「流浪地球3」 網：差點沒認出來

電影「流浪地球」官方微博曬劇照為馮小剛慶祝生日，並官宣他加盟參演。（取材自快科技）

電影「流浪地球」官方微博18日曬劇照為馮小剛慶祝生日，並官宣馮小剛加盟「流浪地球3」：「小破球祝馮小剛導演生日快樂，和小破球一起，解鎖新角色啦。」劇照中的馮小剛看起來胖了一些，有網友留言道：「這是馮小剛？差點沒認出來。」

快科技報導，此次馮小剛參演的角色名為周棟亮，從官方公布的劇照中可以清晰看到，其身著印有地球聯合政府UEG標誌的專屬制服，佩戴的工牌也明確標註角色姓名，身分直指UEG核心工作人員。

結合「流浪地球」系列的世界觀設定，UEG作為統籌全球應對太陽危機的核心機構，該角色並非簡單客串，大概率將在劇情中承擔關鍵敘事作用，成為推動主線劇情、銜接各方勢力的重要人物。

據中國電影報導，電影「流浪地球3」預計今年五月殺青，分為上下兩部。上部會按原計畫2027年春節檔上映，下部將在2027年暑期檔或2028年春節檔上映。

陣容方面，第三部由吳京、劉德華 、李雪健、屈楚蕭、趙今麥、李光潔、沙溢、寧理、王智、佟麗婭、沈騰、馬麗、朱顏曼滋等演員主演。劇情將繼續延續系列核心設定，講述太陽即將毀滅的背景下，人類帶著地球在宇宙中開啟流浪之旅、尋找新家園的硬核故事，宇宙之路危機四伏，流浪地球時代的年輕人將再次挺身而出，展開爭分奪秒的生死之戰。

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