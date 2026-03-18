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「繁花」胡歌遭初戀情人出賣 18歲手寫私密情書暗號流出

記者陳穎／即時報導
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胡歌外型帥氣，一直維持高人氣。(摘自微博)
胡歌外型帥氣，一直維持高人氣。(摘自微博)

男星胡歌近日再度掀起話題，竟有一名自稱其「初戀女友」的女子主動向媒體曝光兩人24年前的戀愛細節，甚至公開多封手寫情書，瞬間引爆全網討論，也讓「青春回憶」與「隱私界線」成為熱議焦點。

據爆料指出，2000年時年僅18歲的胡歌，正於上海準備報考上海戲劇學院，透過書信與當時16歲、在北京讀高一的Y女士展開遠距離戀情。兩人僅見過兩次面，包括在北京逛西單、吃小吃，以及女方赴上海旅遊時相約外灘等，互動青澀而單純。

曝光的手寫信件內容也引發關注。胡歌不僅在信中鼓勵女方出國留學，認為是「難得機會」，還提到自己打工存錢，只為了能在暑假見面。信末更以數字暗號「2121771」傳情，意思為「愛你愛你親親你」，展現年少時期的浪漫心思。

Y女士則強調，兩人交往期間相當克制，僅止於牽手與親吻，未有進一步行為。隨著女方出國、胡歌考入上戲，聯繫逐漸減少，最終自然分手。除了戀愛細節，部分信件內容也描繪出胡歌年少時的個性，包括提及曾有14名女生追求，但自己「不會動心」，甚至會在雨中苦等對方，展現專情形象；也會為女方親友準備禮物，流露出成熟與體貼的一面。

不過，此次爆料也引發外界對隱私權的強烈質疑。有法律人士指出，未經同意公開私人書信，恐涉及侵犯隱私，當事人有權追究責任。尤其胡歌目前已婚並育有子女，相關舊情被翻出，也讓部分網友批評此舉是在「消費過去」與「博取流量」。

輿論呈現兩極化發展，一派網友認為信件內容展現出純粹青澀的戀愛觀，與胡歌一貫形象相符；另一派則認為，無論內容是否美好，未經同意公開私人過往，已踩到隱私紅線。

此外，這起事件也意外釐清外界長年認知。過去普遍認為女星薛佳凝是胡歌的初戀，但其實她屬於成年後公開交往的對象，而此次爆料中的Y女士，才被指是更早期的青澀戀人。

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