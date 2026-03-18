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姚晨才離婚就爆新戀情 疑假戲真愛小11歲鮮肉男星

記者陳穎／即時報導
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姚晨才剛證實離婚，閃電傳和小11歲男星侯雯元假戲真愛。（取材自微博）
姚晨才剛證實離婚，閃電傳和小11歲男星侯雯元假戲真愛。（取材自微博）

46歲中國女星姚晨日前才剛證實結束第二段婚姻，感情動向備受關注，今日更被爆出疑似有新戀情，對象指向曾合作的小11歲男星侯雯元，消息在網路上迅速發酵，引發熱議。

兩人過去曾於2023年合作都市劇「以美之名」，在劇中飾演情侶，因互動自然、親密戲份不少，當時就曾引起觀眾討論。隨著姚晨於2026年3月對外宣布離婚，隔天網路上便開始流傳兩人緋聞，時間點巧合，也讓話題持續延燒。

不過，多數爆料內容缺乏實質證據，僅有網友以兩人拍戲期間互動與外型相似等細節進行推測。例如有說法指出，侯雯元外貌神似姚晨前夫凌瀟肅，甚至延伸出「替身情節」的聯想。此外，也有部分娛樂帳號聲稱，侯雯元與女星鐘楚曦的戀情出現變化，甚至與此次傳聞有所關聯，甚至暗指姚晨橫刀奪愛，但真實性仍有待查證。

回顧當事人狀態，姚晨與攝影師曹郁已於2025年發表離婚聲明，表示婚姻其實早在多年前已告一段落；至於侯雯元與鐘楚曦，兩人曾於2024年公開戀情，但2025年開始傳出分手跡象，雙方至今未對外回應。截至目前為止，無論是姚晨或侯雯元，皆未針對相關戀情傳聞做出回應。

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