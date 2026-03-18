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陳偉霆男一變二番 粉絲暴走批劇組詐欺、篡改合約

娛樂新聞組／綜合報導
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「愛情慢慢」由鍾楚曦(右)、陳偉霆主演。(取材自微博)
「愛情慢慢」由鍾楚曦(右)、陳偉霆主演。(取材自微博)

改編自亦舒經典小說的都市劇「愛情慢慢」近日舉辦開機儀式，本應是備受關注的新劇，沒想到開機首日就因番位問題陷入輿論漩渦，陳偉霆粉絲指控劇組以「反派不能一番」為由篡改合約番位，並引發對劇組誠信、粉絲權益及行業規則的連鎖質疑。

「愛情慢慢」由鍾楚曦、陳偉霆、向涵之、牛駿峰、王紫璇等主演，講述記者朱禮子（鍾楚曦飾演）與「完美醫生」王志誠（陳偉霆飾演）相戀後，逐漸發現對方病態的控制欲，陷入精神操控與情感暴力的漩渦，最終實現自我救贖。這是二人繼「寵愛」後二搭。

開機當天，陳偉霆粉絲怒撕劇組多重失信行為，相關話題衝上熱搜 。

粉絲指出，劇組以「反派角色不可第一順位」為由，將原定一番的陳偉霆調整為二番，但同期其他劇集存在反派角色一番的先例，質疑「劇組藉政策之名欺詐演員」、篡改番位。且廣電總局2026年新規要求以演員「真姓氏筆畫為序」，但「陳」比「鍾」筆畫少，應該是陳偉霆在前。

粉絲並直言，「陳偉霆犧牲個人形象演繹複雜多面反派，喚起大眾對精神暴力的關注，劇組卻把演員和粉絲當『反派』整」。

據悉，亦舒作品向來以犀利通透的女性視角出圈，「愛情慢慢」本有望延續「我的前半生」、「流金歲月」爆款基因，沒想到才開拍就風波不斷。後續發展尚待觀察。

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