不婚族瞿穎驚爆已婚 好友說溜嘴…傳丈夫是機長

瞿穎近年因參加「浪姐」再度翻紅。（取材自微博）

以國際超模身分出道，曾主演張藝謀電影「有話好好說」的54歲中國女星瞿穎，近年因參加「浪姐」再度翻紅。情路坎坷的她曾和李亞鵬 、張亞東傳過緋聞，卻都無疾而終。本以為她應該和婚姻無緣，卻沒想到近日突然爆出「已婚」消息，相關話題衝上熱搜。

南方娛樂網、極目新聞報導，此消息並非空穴來風。早在去年4月，瞿穎參加老朋友李靜的播客節目，聊著聊著，李靜突然脫口而出，「穎子你現在婚姻這麼幸福」，被多年老友「說漏了嘴」，等同於間接官宣婚訊。

瞿穎聞言也大方承認，稱自己其實一直都是不婚族，但是如果到了某個時刻，雙方都有這個意願，她也好奇自己會在新的關係、新的身分中變成什麽樣子。瞿穎還甜蜜表示，從結了婚到現在，「反正我還挺享受」。

其實，瞿穎和丈夫的關係早在幾年前就有了蛛絲馬跡。2021年，有媒體拍到瞿穎挽著一個男士的手臂過馬路，兩人身高相仿，走路的步伐一致，完全就像一對有著多年默契的夫妻。

此前有網友爆料稱，瞿穎的老公是某航空公司機長，兩口子長期定居在泰國清邁。但瞿穎並未在節目中透露自己另一半的信息，只分享說，她談戀愛從不考慮對方有沒有名，有沒有錢，「交往起來還是看有沒有人格魅力，或者能不能聊到一起去」。

聽到瞿穎的好消息，不少網友為她高興，紛紛表示「要幸福喔」，但也有人惋惜她的對象不是超模CP胡兵。