觀影說劇／袁泉「毀容式演技」上身 網友驚呼認不出

袁泉在新片中展現「毀容式演技」。(取材自微博)

由袁泉、耿樂主演的犯罪電影「蜂蜜的針」近日官宣定檔。該片以女性視角切入犯罪敘事，最大亮點是袁泉以「毀容式演技」詮釋偏執殺手，引發全網熱議「沒認出這是袁泉」。

該片講述性格孤僻的農科院研究員支寧（袁泉飾演），在文學講座上對作家寇逸（耿樂飾演）一見鍾情，陷入偏執愛戀後步步失控，一場浪漫旅行最終淪為亡命之旅，蹊蹺命案接連發生，人性邊界被徹底打破的故事，以強情節、高衝突、重口味的敘事風格，為觀眾打造爽片觀影體驗。

片中，袁泉顛覆過往溫婉知性的經典銀幕形象，以「毀容式演技」完成角色從隱忍克制到癲狂狠戾的極致蛻變，將人物在執念中的掙扎、瘋魔與決絕刻畫得入木三分，把為愛跨越底線的極端人性展現得淋漓盡致，盡顯教科書級的角色塑造功力。

「支寧」這個角色被視為「近年來華語片罕見的癲狂中女形象」，其情感失控與暴力反殺突破傳統女性框架。影評柏小蓮評價其延續了周迅在「怒海」中的瘋批美學，展現「不馴服的中女力量」。

耿樂飾演的文學教授寇逸是本片關鍵人物。他在片中氣質風度翩翩，因一場文學講座讓支寧一見鍾情，由此觸發女主角從隱忍到癲狂的情感失控鏈。耿樂精準拿捏文學教授寇逸的複雜氣質，他與袁泉的情感拉扯成為影片的核心看點之一。

除兩大主演外，影片的配角也不容小覷，由寧靜、俞飛鴻、齊溪三位實力派女星組成的「影后天團」，罕見同框飆戲，另外還有楊子姍、劉雅瑟、竇靖童等新生代中堅力量特別出演，為影片注入滿滿質感。

據悉，該片原名「沒有別的愛」，2016年因原主演爭議及導演風波擱置，經歷補拍後以「蜂蜜的針」重映。宣傳語「十年不晚，依舊鋒利」呼應其命運。目前豆瓣標記「想看」人數超過16.8萬。