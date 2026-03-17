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陳百強35歲猝逝真相？曾被傳罹愛滋 王晶駁「為情所困」

記者陳穎／即時報導
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張國榮(右)和陳百強的早逝都讓人婉惜。（取材自微博）
張國榮(右)和陳百強的早逝都讓人婉惜。（取材自微博）

香港已故歌手陳百強是1980年代粵語流行音樂的重要代表人物之一，過世時年僅35歲，被視為香港第一代偶像歌星。然而這位原本前途無量的歌手，死因多年來眾說紛紜，也留下不少外界揣測。其中「為情所困」的說法長期流傳。近日香港導演王晶談及陳百強過世原因，再度引發討論。

王晶回憶陳百強的個性時表示，他給人的印象相當斯文、儒雅，歌曲風格也偏向旋律簡單、容易傳唱的類型。他指出，陳百強的聲線與音域並不算特別寬廣，因此歌曲多半不走高音路線，「像『等』、『偏偏喜歡你』這些歌都很好聽，而且容易唱，很多人都能唱。」

王晶也透露，自己其實與陳百強接觸並不算多，但印象中他個性相當溫柔，「他平常也很喜歡打麻將，像張國榮也常和他一起打麻將。」

談到當年不少天王級歌手心理較為脆弱的原因，王晶認為與成名過快有關。他表示，許多歌手突然受到大量崇拜與關注，容易產生任性或心理壓力，「當所有人都覺得你很好時，自己反而會想，為什麼有些事情還是達不到理想？」他也感嘆，過去娛樂圈環境相對封閉，許多藝人缺乏心理疏導與支持。

至於陳百強離世原因，王晶則認為主因並非感情問題，而是1992年發生的意外。他指出，當時陳百強疑似以酒精服用安眠藥，導致昏迷，之後因逐漸性腦衰竭而離世。

王晶並分析可能導致悲劇的幾個因素。首先是事業上的落差，1990年代初期「四大天王」崛起，使得陳百強的音樂作品聲勢逐漸減弱，從事業高峰跌落可能帶來心理壓力。其次是他對自我要求極高，王晶形容陳百強在錄音時常反覆確認每一句演唱效果，公開場合也總是穿著最昂貴的西裝，長期維持高標準狀態。

此外，王晶也提到1985年曾有謠言指陳百強罹患愛滋病，這段時間對他打擊不小，之後逐漸出現依賴酒精與安眠藥的情況，最終可能因藥物與酒精混合而引發意外。

對於外界長年流傳的「陳何戀」，王晶則認為並非決定性因素。他承認陳百強與何超瓊感情確實深厚，但指出陳百強在離世前早已因事業低潮而情緒低落，因此感情因素並非主因。他也質疑外界對何超瓊當年在喪禮上的舉動，例如佩戴珍珠耳環或參與扶靈等細節，可能被過度解讀。

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