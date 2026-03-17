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吳克群深圳當義工 安排志工奶奶旅遊 親自洗菜、摘菜

記者張鈺琪／綜合報導
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歌手吳克群日前現身深圳一家公益餐廳，親自洗菜、摘菜，獲網友好評。（取材自錢江晚報微信公眾號）
歌手吳克群日前現身深圳一家公益餐廳，親自洗菜、摘菜，獲網友好評。（取材自錢江晚報微信公眾號）

台灣歌手吳克群近兩年積極投入中國大陸的公益活動。日前，他現身深圳一家公益餐廳，不僅親自洗菜、摘菜，還安排志工奶奶們外出旅遊，讓她們難得放一天假、慶祝婦女節，擄獲網友好評。

據錢江晚報公眾號報導，這家愛心餐廳已營運12年，平均每天為約200人提供免費午餐，工作人員多為長年投入服務的志工。吳克群此次特地包車，安排志工奶奶們前往深圳景點遊玩，希望讓她們暫時放下工作、好好休息。

送走志工奶奶後，吳克群帶著粉絲接手餐廳工作，在廚房幫忙洗菜、摘菜。其實在活動前，他已連續兩天到餐廳當義工，每天清晨5點起床協助準備餐點。

吳克群接受深圳節目「第一現場」採訪時表示，這幾天深刻感受到志工奶奶們的辛苦，但她們臉上沒有疲憊，總是帶著笑容，「證明幫助別人或彼此互相幫助時，人會更快樂。」網友也紛紛留言表示，「這才是明星該有的樣子，很有大愛」、「難得看到有生活感的明星」。

吳克群過去就曾參與多項公益行動。去年4月，他在杭州協助一名腦性麻痺少年販售爆米花，並發起「對暗號免費領爆米花」活動，連續三天請客，吸引不少民眾前往支持。許多民眾特地前往攤位對暗號領取爆米花，現場氣氛熱鬧，也為少年加油打氣。

吳克群表示，「我覺得這些事情非常有意義，只要有意義，才會有感受，才會創作出更好的作品。來到這邊做義工，同時感受她們的故事，對我來講也是一種休息，還可以傳遞快樂。我做這些事情的時候，才真正有活著的感覺。」

先前接受央視新聞採訪時，吳克群也提到，2018年他母親去世後，開始重新思考「我該做什麼、我想做什麼」，決定去體驗「歌手吳克群」這個標籤之外的生活。

吳克群近兩年走訪中國大陸百餘座城市，並將所見所聞分享到社交媒體，也分享給台灣親友。他表示，希望兩岸民眾能透過這些真實故事看見彼此生活樣貌，認識對方的努力與善意。

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