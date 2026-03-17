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李昀銳賽車服封神 熱搜閱讀量破億 被讚人形衣架子…

娛樂新聞組／綜合報導
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李昀銳F1賽車服造型封神。（取材自微博）
李昀銳F1賽車服造型封神。（取材自微博）

李昀銳F1賽車服造型引爆全網，紅藍撞色皮衣搭配珠寶演繹「少年感+酷颯」，被讚「賽道男神」和「行走衣架」，現場互動陽光親切，圈粉無數。從「星漢燦爛」的袁善見，到「九重紫」的宋墨，再到如今F1賽場的賽車手造型，李昀銳一直在突破自己。

娛圈情報局報導，2026 F1中國大獎賽上海賽場，李昀銳造型直接炸翻全場，「李昀銳F1賽車服造型」話題火速衝上熱搜，閱讀量破億，全網都在喊「這是什麼賽道男神！」並稱翻完所有現場路透和大片，真心覺得他把「少年感+賽車酷颯」焊在了身上，完全長在互聯網用戶的審美點上。

據報導，李昀銳是以F1官方「星朋友」身分亮相上海國際賽車場，生圖和活動大片一曝光就刷屏。穿的是Diesel做舊條紋皮衣夾克，紅藍撞色設計特別吸睛，和賽道的紅青光影完美呼應，利落剪裁直接勾勒出寬肩窄腰的好身材。搭配Dior太陽鏡，冷冽金屬質感添了幾分酷颯，脖子上的Tiffany項鍊作為點綴，瞬間拉高整體層次感，被時尚博主誇成「人形珠寶架」式演繹。

報導指出，李昀銳全程參與品牌活動，和車迷近距離互動，簽名、合影來者不拒，臉上的笑容陽光又有感染力。同場還有周杰倫、林志穎、于適等大咖，對比下來，李昀銳的賽車服造型依舊亮眼，妥妥的新生代顏值擔當。

報導說，這組造型一曝光，評論區粉絲們瘋狂刷屏：「李昀銳你是懂賽車服的！這身材比例穿什麼都好看」、「賽道與少年適配度滿分，帥得我心巴上」、「紅藍撞色太絕了，又潮又颯，根本移不開眼」。還有網友調侃：「這哪是賽車手，這分明是從賽車漫畫裡走出來的男主」。

路人也被圈粉：「本來只是隨便刷到，結果被李昀銳帥到垂直入坑」、「內娛穿賽車服的男星不少，但李昀銳是真的把少年感和酷颯結合得剛剛好」。

這次造型不僅讓李昀銳圈粉無數，還帶火了一波F1賽車服的穿搭潮流。不少網友紛紛模仿，曬出自己的賽車服穿搭，「仿李昀銳F1賽車服穿搭」話題也跟著火了起來。品牌方也坐不住了，直接轉發了他的造型大片，配文「感謝李昀銳演繹，解鎖賽車服新風格」。

李昀銳F1賽車服造型封神。（取材自微博）
李昀銳F1賽車服造型封神。（取材自微博）

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