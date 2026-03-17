「太素了吧」 郭碧婷探班陳麗君 42歲膚況掀網暴動

郭碧婷（左）全素顏引熱議。（取材自小紅書＠郭碧婷）

42歲郭碧婷日前驚喜現身越劇表演現場，並在演出結束後前往後台探班好友、也是當紅的越劇名伶陳麗君。一段兩人在後台互動的影片曝光後，郭碧婷近乎「全素顏」的真實狀態隨即引發網友熱烈討論，不少人更大讚她的膚況與氣質依舊出眾。

噓！星聞報導，影片中，郭碧婷打扮十分低調簡約，穿著休閒羊羔絨外套、頭戴灰色鴨舌帽，整體造型相當隨性。她幾乎以全素顏狀態現身，髮型也略顯自然凌亂，看起來毫無女明星包袱。

當她走進後台與好友相見時，兩人立刻興奮相擁。已經化好精緻越劇戲妝、身穿紅袍的陳麗君看到郭碧婷後，先是自然地幫她整理頭髮，接著忍不住盯著她的臉笑說：「我們可以拍個照嗎？你方便嗎？」郭碧婷則大方回應：「可以呀，我素顏。」

聽到這句話後，陳麗君仍忍不住再次確認：「是的，你也太素了吧？這麼素OK嗎？」言語間流露出對好友的體貼與顧慮。據了解，她反覆詢問其實是擔心郭碧婷素顏出鏡後，照片若被公開可能引發網友議論，也怕自己因為化著舞台妝合照，反而被解讀成刻意「濃妝艷壓」，因此特別小心。

面對好友的調侃與關心，郭碧婷則展現大方隨性的一面，笑說自己其實還特地換了一套衣服才來探班。兩人隨後開心合照，互動十分親暱，也讓不少粉絲感受到她們深厚的友誼。

除了外貌話題引發討論，影片中也出現有趣的文化交流橋段。陳麗君為了向台灣粉絲打招呼，現場向郭碧婷請教台語。她努力用略顯生澀的發音說出：「打給厚，挖系陳麗君（大家好，我是陳麗君）」，雖然發音略顯逗趣，但誠意滿滿。一旁的郭碧婷聽後也忍不住笑翻，立刻回應：「水喔！」現場氣氛十分輕鬆歡樂。