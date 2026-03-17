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撞臉齊天大聖？ 張淩赫「逐玉」戴雉尾翎 網讚：帥一臉

娛樂新聞組／即時報導
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張凌赫頭戴雉尾翎紫金冠造型，被指像極「齊天大聖」。(取材自微博)
張凌赫頭戴雉尾翎紫金冠造型，被指像極「齊天大聖」。(取材自微博)

由張凌赫、田曦薇主演的古裝劇「逐玉」收視爆棚，開播一周即奪下多平台熱度冠軍。劇中，張凌赫飾演武安侯謝征，近日一場戲中，他頭戴雉尾翎紫金冠造型，引發網友熱議。有人打趣，這頂帽子大有來頭，「齊天大聖」孫悟空就曾戴過同款帽冠。

從畫面中可見，張淩赫身披鎧甲，頭戴紫金冠重返軍營，冠上修長的雉雞翎隨著戰馬的踢踏聲左右輕擺，看起來相當英勇神武。

有網友笑稱，「上一個這種髮型令我神魂顛倒的還是500年前的齊天大聖」、「他好適合這個造型」、「真的帥一臉」。

揚子晚報報導，據此前媒體披露，雉尾翎頭飾的構想是由張淩赫主動提出的，而他參考的是遊戲中武將的造型。經進一步查閱歷史資料以驗證可行性，最後被劇組採納。

有觀眾認為，該造型兼具傳統美學與現代審美，尤其是張凌赫憑藉188公分高的挺拔體態，完美駕馭了雉尾翎的張揚感；但也有部分網友質疑雉尾翎長度過於誇張，可能誤導觀眾對古代武將形象的認知，還有人聯想起齊天大聖「忍不住想笑」。

據報導，戲曲研究者分析，此造型源自武冠，呂布戲貂蟬時翎子輕掃，是輕佻；穆桂英戰陣中翎子倒豎，是激昂。張淩赫選用這款經典造型，用在「謝征」重返軍營的高光場景，強化了戰神歸位的氛圍，非常恰當。

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