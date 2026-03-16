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姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

記者陳穎／即時報導
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姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

曾被封為「微博女王」的46歲中國女星姚晨，與攝影師曹郁結婚近15年，16日卻突然透過聯合聲明證實兩人早已離婚。消息曝光後迅速登上微博熱搜，也讓姚晨過往的感情史再次成為外界關注焦點。

兩人在聲明中表示，其實早在多年前就已結束婚姻關係，當時基於對家人的考量，因此並未對外公開。聲明寫道：「曾經我們是珍貴的朋友，後來成為家人，未來也會是像家人一樣的朋友。」兩人也強調，未來仍會一起守護家人，在工作上也會持續合作。

離婚消息曝光後，「姚晨曹郁官宣離婚」瞬間衝上微博熱搜榜，外界也重新關注她過去的情感經歷。姚晨的第一段婚姻對象是北京電影學院同學、演員凌瀟肅，兩人因「賭約」相戀，並於2003年步入婚姻，一度被視為演藝圈的模範夫妻。不過隨著事業發展差距擴大，加上長期聚少離多，兩人最終在2011年離婚。當時更一度傳出婚內4度出軌等爭議，引發輿論熱議。對此，凌瀟肅曾表示爆料者是他「生命中的拯救天使」，而姚晨則以「滿紙荒唐，物是人非」簡短回應。

至於第二段婚姻，姚晨是在2010年拍攝電影「愛出色」時認識曹郁，隔年戀情曝光。2012年曹郁向她求婚成功，兩人同年11月在紐西蘭皇后鎮舉行婚禮。婚後夫妻育有一子一女，並於2016年共同成立影視公司 壞兔子影業。如今兩人正式公開離婚消息，也為這段維持多年的婚姻關係畫下句點。

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