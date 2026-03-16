🎞️剛睡醒就這樣？45歲張柏芝素顏入鏡 網狂盯：完全沒法令紋

張柏芝剛睡醒全素顏入鏡。（取材自微博）

45歲香港女星張柏芝 出道多年人氣依舊不減，凍齡外貌更經常成為話題。近日她在社群平台分享一段剛睡醒的自拍影片，未上妝的素顏模樣意外引發熱議。畫面中她以自然狀態入鏡，皮膚看起來依舊緊緻透亮、臉部線條清晰，讓不少網友驚呼完全看不出已經45歲。

影片來源：微博

影片裡，張柏芝以剛睡醒的模樣向粉絲打招呼，一開頭先說了聲「早安」，隨後忍不住笑說「好恐怖」，透露自己一早醒來時竟一度想不起來身在何處。她解釋，近期工作行程相當密集，經常飛來飛去，讓人有點暈頭轉向，想了好一會兒才想起自己前一晚其實剛飛到上海。

她也坦言，因為抵達時間太晚又太疲憊，本來想直接睡覺卻反而睡不著，半夜乾脆吃了不少零食，還忍不住哀號「我吃了那麼多」，幸好隔天沒有需要試穿的衣服。雖然她自嘲前一天熬夜又疲累，但影片中仍可見皮膚細緻、氣色紅潤，整體狀態相當自然。

影片曝光後，網友紛紛留言討論她的凍齡外貌，「雖然是素顏，但氣色超好，好美啊，時間好像特別優待她」、「她的骨相和眉毛真的天生優勢」、「這皮膚也太好了吧」、「柏芝真的越來越美，歲月好像都寵著她」、「皮膚緊緻還沒有法令紋」、「怎麼做到沒有法令紋的」、「素顏好像比化妝更好看」、「頭髮也好多」，掀起一波熱烈討論。