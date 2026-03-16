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孫燕姿相隔12年重返香港開唱 半個演藝圈到齊 「最美小龍女」罕見露面

記者林士傑／即時報導
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孫燕姿的新造型讓粉絲很是驚喜。（圖／Make Music提供）
孫燕姿的新造型讓粉絲很是驚喜。（圖／Make Music提供）

新加坡歌手孫燕姿相隔12年再返香港，上周初次站上啟德主場館舉辦兩場「就在日落以後」巡演，台下滿滿天王、天后到場朝聖，包含佘詩曼、胡楓、容祖兒、陳奕迅、梁詠琪、楊千嬅、葉童等等，被封為「最美小龍女」的陳玉蓮也來同歡，掀起粉絲熱議。

她帶來「我要的幸福」揭開序幕，一連串快歌「超快感」、「綠光」引爆全場熱情，主辦單位寬魚國際以超高規格升級服裝、舞蹈還有視訊，孫燕姿用粵語打招呼：「大家有沒有掛住（想念）我，我很掛住（想念）你們，會不會有一點肉麻？你們是不是喜歡這樣，我的廣東話是不是很叻叻豬（棒棒的），你們都聽得懂嗎？下一首歌和我一起唱吧！ 」

除了首唱新歌「飛瀑而下」之外，她搭著「小飛床」在空中緩緩演唱香港限定曲目「漩渦」，透露自己最愛吃當地的碗仔翅，提醒2天共7.5萬名觀眾記得加辣蘿蔔。點歌環節出現她大學時期創作的「Someone」，後來鄭秀文還有翻唱，現場驚喜「獻聲」VCR說跟孫燕姿初次見面時，就覺得她很Sweet，「她的笑容讓我印象深刻，還有一次與她、她的Daddy一起吃飯」。

最後孫燕姿送上「日落」一曲道別，接著陸續唱進蘇州、吉隆坡、台北。

孫燕姿的新造型被虧像洗車刷。（圖／Make Music提供）
孫燕姿的新造型被虧像洗車刷。（圖／Make Music提供）

孫燕姿相隔12年重返香港開唱。（圖／Make Music提供）
孫燕姿相隔12年重返香港開唱。（圖／Make Music提供）

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