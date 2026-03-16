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成毅「謊報年齡」被抓包 前經紀人認了：大驚小怪

記者陳穎╱綜合報導
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成毅的真實年齡意外揭起話題。(取材自微博)
成毅的真實年齡意外揭起話題。(取材自微博)

35歲大陸男星成毅因主演陸劇「琉璃」、「蓮花樓」人氣高漲，近日他與「黑粉」的名譽權官司，意外掀出年齡爭議，一份法院民事裁定書顯示他的生日與官方資料不符。成毅前經紀人坦承當年年齡資料由公司處理：「網友大驚小怪。」

成毅本名傅詩淇，今年2月3日以名譽權糾紛為由提告黑粉，準備透過法律途徑維權，但案件在3月2日又撤回。未料河南法院相關民事裁定書隨後在網路上流傳，其中顯示成毅的出生日期並非官方公開的1990年5月17日，而是1989年4月13日，與外界認知相差近一年，瞬間掀起外界對他「謊報年齡」的討論。

梁婷出面解釋，問題不在成毅本人。「這件事其實怪我，不是成毅的問題。」她表示，當年成毅家人曾告訴她，因為他從小由奶奶照顧，為了能提早一年入學，報戶口時曾把年齡報大一歲，加上成毅童年身高比同齡人高，因此順利提早入學。她也補充，當時縣城戶籍管理並不嚴格，因此出現這樣的情況。

梁婷進一步表示，後來公開資料中的年齡調整，是她與公司方面的決定，「在我公司期間，成毅只是配合公司安排工作的藝人。」她也呼籲外界不要再責怪成毅，並反問：「就這麼點事能霸占兩天高位熱搜，這說明什麼？說明他紅啊。」

不過，部分網友對梁婷的說法並不買單，認為涉及戶籍與個人資料真實性問題，甚至質疑是否可能涉及違法，呼籲相關單位介入調查，相關話題仍在網路持續發酵。

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