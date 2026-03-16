「逆愛」田栩寧被爆出軌有娃？舊愛曬45張親密動圖

網紅「九成美」曬出與田栩寧(右)的親密照。(取材自微博)

憑BL劇「逆愛」躍升新生代流量男星的田栩寧，遭網紅「九成美」指控兩人祕戀兩年，更爆料男方「出軌且有孩子」，隨後還加碼公開一段親吻影片、多張情侶親密照片，震撼演藝圈。

田栩寧憑BL劇「逆愛」躍升新生代流量男星。(取材自微博)

綜合噓！星聞、都市快報等媒體報導，「九成美」稱自己與田栩寧2023年相戀，2024年初分手，事後才發現男方在感情中劈腿，「原來他跟我在一起的兩年談了這麼多個」，更語出驚人表示：「我知道他有孩子啊，跟我在一起的那兩年跟別人有的。」

「九成美」控訴兩年感情全是騙局，喊話對方正面回應，驚天八卦引來大量網友圍觀。

九成美曬出與田栩寧的親密照。(取材自都市快報)

針對指控，田栩寧工作室火速發律師聲明闢謠，指「九成美」言論純屬「不實信息與名譽詆毀」，嚴重侵犯田栩寧的名譽權，已委託律師團隊搜證準備提告。

面臨工作室的法律通牒，「九成美」態度依舊強硬，隨即發文反嗆：「你要告我嗎？」

報導指出，「九成美」直播間雖因違反平台規範遭封鎖，但她在爭議發酵後並未噤聲，反而加碼釋出多達45張Live動態照片，由於Live照片具備動態紀錄功能，較難後製，內容真實性也引發網友熱議。有網友同情女方遭遇，認為她在感情中受到了欺騙和傷害；也有網友質疑「九成美」為蹭熱度而惡意炒作。

其實這並非田栩寧走紅後首次傳出戀情爭議，他之前曾公開捍衛清白，去年7月還聲明強調自己「單身、未婚且未育」。今年1月，他提告造謠網友，令對方公開致歉。