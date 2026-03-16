閨密情因搶資源翻船？狗仔：白鹿、虞書欣絕交了

虞書欣(左)、白鹿被狗仔爆料，稱兩人因為競爭資源，已絕交。(取材自微博)

大陸女星白鹿 和虞書欣 近日被狗仔爆料，稱兩人已經「絕交」，原因是同屬當紅小花產生競爭；白鹿先不理虞書欣，要求不和虞書欣同台同排，虞書欣則託人問白鹿為什麼要這樣。這段爆料衝上熱搜，雙方尚未對此回應，兩人粉絲則質疑狗仔在挑撥兩人情誼。

網易報導，八卦博主「劉大錘同事」直播爆料白鹿和虞書欣「絕交了」，因同屬當紅小花，產生了資源上的競爭：「她倆以前關係挺好的，白鹿在跑男裡還打電話給虞書欣，後來當兩人差不多紅，在資源上有競爭時，就沒法在一起玩了」。

這則爆料剛放出就衝上熱搜，不少網友很快扒出兩人近期親密互動的各種細節，稱爆料內容和實際畫面完全對不上。比如，2026年1月錄「奔跑吧」節目，白鹿為了能挨著虞書欣坐，對著座位表來回糾結挪動，臉上滿是想靠近對方的小在意；2月線下活動後台，兩人同框說笑，毫無疏離感。

而且，白鹿的海外社交帳號至今依舊關注著虞書欣；白鹿曾一口氣買下200張虞書欣的專輯，全力支持她的音樂事業，虞書欣也次次不忘為白鹿的新劇賣力宣傳打call。

有網友覺得，娛樂圈資源競爭是常態，藝人間的階段性友情並不少見，兩位小花資源高度重疊，鬧掰也在情理之中。