亞洲電影大獎在香港頒獎 章子怡獲「卓越電影人」

章子怡獲頒「卓越亞洲電影人大獎」，親赴香港領獎。(取材自微博)

第19屆亞洲電影大獎頒獎典禮15日假香港 西九戲曲中心舉行，由於大埔宏福苑火災，今年典禮從簡，只頒發三項大獎。大陸女星章子怡 憑藉多年影壇貢獻榮獲「卓越亞洲電影人大獎」，港星劉俊謙和大陸演員劉昊然則分別獲得「亞洲飛躍演員獎」及「AFA新世代獎」，三人皆親臨現場領獎。

大公報報導，章子怡致詞時透露，馬上要投入新工作，她說上一次在香港拿到大獎，還是「一代宗師」的時候，「獲得卓越亞洲電影人這個殊榮，對我而言，是一份沉甸甸的託付與提醒，守住初心，永遠做一個踏實的電影人」，她感謝業界前輩的信任，並承諾將在電影之路繼續前行。

身為亞洲電影新世代代表之一的劉昊然，首次赴港參加頒獎典禮。他表示，獲得「新世代獎」是一種提醒，要以踏實和努力回應觀眾的期待。談及拍攝「唐探1900」與周潤發 的合作，透露曾與發哥一同晨跑，更答應在香港完成半馬挑戰。對於未來角色，劉昊然希望嘗試父親角色，探索父子關係。

以「小曉」、「九龍城寨之圍城」逐漸受到觀眾關注的劉俊謙，殺出重圍獲得「亞洲飛躍演員獎」，他感謝家人、經理人及妻子在自己困惑時給予的支持。他亦透露對編劇和導演工作有濃厚興趣，目前已完成故事初稿，正籌備後續計畫。