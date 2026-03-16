F1上海站／黃景瑜沉浸式觀賽 郭富城、林志穎也來了

黃景瑜F1觀賽。(取材自潮新聞)

F1中國大獎賽在上海火熱開賽，許多明星現身會場觀賽，身高187公分的黃景瑜一出現，賽車場秒變追星現場，許多民眾排隊要求合照，他來者不拒，「黃景瑜成打卡景點了」衝上熱搜。郭富城、林志穎 夫婦也前往觀賽，61歲的郭富城戴墨鏡、穿衝鋒衣，引發圍觀潮；林志穎和妻子陳若儀則是全程緊牽著手，高調破除兩人感情生變傳聞。

2026年F1中國大獎賽在上海開賽，黃景瑜不僅是觀眾，還作為品牌商的代表參與聯名款發布活動。觀眾看到他，高呼他在電影「飛馳人生」裡的角色名字林臻東，稱他的造型和電影裡的賽車手林臻東幾乎一模一樣。

黃景瑜原本在觀眾席看得專注，粉絲圍過來要求合照，他來者不拒，不少人直接喊他「林臻東」，他不糾正，只笑著配合。

黃景瑜工作室發出黃景瑜F1現場觀賽圖，並配文「別緊張，林臻東不是來比賽，只負責沉浸式觀賽」，照片被網友點評「每張都超級帥」，有網友調侃是不是買了組委會plus。據悉，在電影「飛馳人生3」中，黃景瑜飾演的林臻東富有「鈔能力」，其經典台詞就是「跟組委會買了plus」。

黃景瑜出現F1現場。(取材自微博)

郭富城則穿著牛仔褲、衝鋒衣、戴墨鏡現身，並與賽車手周冠宇 交談，合影，還對觀眾比出點讚的手勢，表示他身邊的這位賽車手很厲害。

林志穎夫婦則是全程緊牽著手觀賽，這是林志穎車禍後首度亮相國際賽車場，只見他穿著休閒，打扮特別接地氣；陳若儀短褲搭馬丁靴，大長腿細又直，狀態好到不像三寶媽。

兩人全程沒鬆開手，走路時林志穎會下意識往陳若儀那邊靠，人多的時候輕輕扶著她的胳膊，護著她穿過人群，和之前網上傳的「感情冷淡」完全不一樣。現場有車迷喊他「小志」，他立馬笑著揮手，合影來者不拒。

郭富城亮相F1賽車活動。(取材自微博)