劉亦菲在羅浮宮被偶遇 素顏和朋友用餐 網讚：素顏也美

劉亦菲被巧遇。（翻攝自小紅書）

有大陸遊客近日在法國巴黎盧浮宮附近偶遇劉亦菲 ，素顏的她穿著黑色皮衣，和朋友在餐廳吃飯。網友稱她即使素顏，仍面色紅潤透亮，「美得毫不費力」、「人群中自帶光芒」。

2026年3月15日，巴黎盧浮宮附近的一家餐廳裡，幾位中國遊客見到了坐在鄰桌的劉亦菲，沒有墨鏡口罩的遮擋，沒有助理保鏢的簇擁，穿著簡約的黑色皮衣和白色運動鞋，佩戴大圈耳環，和朋友悠閒地吃著飯、看手機，神態輕鬆自然，隨即拍下劉亦菲的照片放上網路。

劉亦菲出席巴黎時裝周。（取材自微博）

鏡頭下的她，面色紅潤透亮，高顱頂、駝峰鼻的骨相優勢在自然光下格外突出，許多網友點讚：「骨相優越」，「生圖比精修更耐看」，還有網友注意到她使用的仍是華為 Mate X5摺疊屏手機和紫色手機殼，與前年她在微博上曬出的款式一致。

今年39歲的劉亦菲，素顏狀態屢次成為話題。從2025年至今，她多次被偶遇素顏逛街、聚餐，每次都被讚「像女大學生般清俊靈動」。面對外界對其身材、皺紋的挑剔，劉亦菲曾淡然回應：「我不需要通過外界的認可來確認自己」。39歲白髮漸生但拒絕染黑，這種「不再與時間較勁」的智慧，恰恰消解了現代女性的年齡焦慮。