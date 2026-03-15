乳癌細胞轉移腦部 前港姐吳文忻爆哭後化療搶命

吳文忻積極抗癌。（取材自Instagram）

51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）近年積極對抗乳癌 ，但病情持續出現變化。她日前公開最新檢查結果，透露經MRI檢查後發現癌細胞 已轉移至腦部兩側，並出現約1公分的腦瘤，健康狀況再度引發外界關注。

吳文忻過去曾演出電影「新紮師姐」系列及「百分百感覺2003」等作品，也參與電視劇與節目主持，在演藝圈留下不少代表作。她於2022年證實罹患乳癌後積極接受治療，原本一度控制病情，但之後癌症復發並惡化至第三期，甚至擴散到淋巴腺，身體狀況反覆，讓不少粉絲相當擔心。

她14日在社群平台上傳影片分享最新近況，透露早前前往香港大學深圳醫院接受檢查，其中包含核磁共振（MRI）掃描。原本只是例行追蹤，不料醫師檢視報告後告知，癌細胞已轉移到腦部，而且左右兩側都出現腫瘤 ，每顆約1公分，突如其來的結果讓她相當震驚。

她坦言得知消息當下情緒一度崩潰，「那一刻真的很害怕，當晚幾乎整夜都在哭。」影片中她躺在病床上，神情顯得相當疲憊，聲音也略帶沙啞。醫師則向她說明，目前腦部腫瘤體積仍不算大，而先前轉移至肝臟的腫瘤也維持在較小範圍，「若化療藥物能順利發揮效果，仍有機會抑制甚至清除癌細胞，包括腦部病灶。」

儘管病情持續變化，吳文忻仍努力保持樂觀。她回憶過去幾個月身體曾出現極度虛弱、傷口流膿甚至散發異味等狀況，坦言有時感覺自己彷彿在生死邊緣徘徊。不過她也因此更加珍惜生命，並堅定表示希望自己能成為真正的癌症生還者，「只要還有一線希望，我就會繼續努力下去。」