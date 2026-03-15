梁朝偉新片「當樹」 金熊獎女導：沒想到他肯演

金熊獎女導演（中）邀梁朝偉（右二）演出「你是不會當樹嗎」，曾遭所有製片反對。（圖／海鵬影業提供）

由香港影帝梁朝偉 主演的新片「你是不會當樹嗎」，將在下月於金馬奇幻影展放映，導演伊爾蒂蔻恩伊達（Ildikó Enyedi）也在下月赴台宣傳。她日前受訪時透露，原本編寫劇本時，就私心為梁朝偉訂製角色、打算邀他演出，沒想到竟遭到所有製片的反對，認為他不會答應。沒想到梁朝偉竟跌破眾人眼鏡答應演出，讓伊爾蒂寇恩伊達欣喜若狂。

「你是不會當樹嗎」劇情以矗立數世紀的銀杏樹為樞紐，見證歷史興衰更迭，更串起3段跨越時空的奇妙緣分。其中貫穿全片、來自香港的「精神科學家」，她從一開始就私心指定要由梁朝偉飾演，並特別為他訂製角色：「我看上他那充盈且富有意義的沉默，以及他那驚人的存在感。」

有趣的是，當她提出想法，竟遭到3國製片全數反對，都認為「根本不可能！」當時所有製片認為梁朝偉太挑劇本，且從未接演歐洲電影，沒想到最後梁朝偉竟跌破眾人眼鏡答應演出，讓伊爾蒂寇恩伊達欣喜若狂。更好笑的是，兩人第一次Zoom視訊會議時，聊的竟不是角色和劇本，而是分享彼此和「樹」溝通的經驗，讓人莞爾。

曾以電影「夢鹿情謎」勇奪柏林影展金熊獎最佳影片的導演伊爾蒂寇恩伊達，1970年代曾赴法國蒙彼利埃第三大學就讀。在那開放且激進的時代，曾興起一波關於「植物溝通」的實驗熱潮，對當時來自「鐵幕」的她影響至深，也讓她開始對各種生命形式保持好奇。

有趣的是，伊爾蒂寇恩伊達其實並不擅長園藝，甚至是個與自然隔絕的都市女子。但她卻曾在入圍威尼斯影展主競賽的電影「魔幻獵人」追隨一棵橡樹的足跡；而她榮獲瑞士盧卡諾影展評審團特別獎的電影「魔法師西蒙」，解決謀殺案的關鍵更是一盆盆栽。

值得一提的是，伊爾蒂寇恩伊達在新片「你是不會當樹嗎」中，雖以矗立數百年的一棵銀杏樹為劇情主軸，為強化不同時期節奏及人物特質，她還在視覺上做了一些區隔，以35mm黑白底片拍攝了1908年酷愛攝影的女大生格蕾特（露娜維德勒Luna Wedler飾）；用色彩豐沛但輪廓模糊的16mm彩色底片，拍攝1970年代的男大生漢內斯（恩佐布魯姆 Enzo Brumm飾）。

至於飾演2020年神經科學家的梁朝偉，則以精確的數位攝影機，來呈現他孤獨的清冷與現代感。伊爾蒂蔻恩伊達將於4月中攜「你是不會當樹嗎」赴台出席金馬奇幻影展並展開新片上映宣傳。

金熊獎女導私心梁朝偉「你是不會當樹嗎」威尼斯奪6獎。（圖／海鵬影業提供）