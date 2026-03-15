我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

荷莫茲海峽受阻 紐時：中國手握2張「王牌」可從容應對

經典賽／衛冕軍落馬 日本5：8遭委內瑞拉淘汰 首度無緣4強

李現在挪威拍極光 粉絲裝「沒看到」 直到這一刻才破功

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
李現在挪威被網友偶遇。(取材自微博)
李現在挪威被網友偶遇。(取材自微博)

娛樂圈向來講求流量與話題，不少藝人恨不得將自己的食衣住行都曝光於社交平台，以提升自己的熱度，但大陸頂流男星李現卻反其道而行，常常獨自一人低調出行。近日，有網友在挪威特羅姆瑟纜車山頂偶遇李現與攝影部落客拍攝極光，他沒有大陣仗助理隨行，但帥氣模樣與優越身高還是被不少網友一眼認出。

從網上流出的照片可見，李現身穿綠色羽絨服，側顏線條俐落，可說是顏值與氣質雙在線，被讚「隨拍一拍就是大片」。雖然李現當場被不少遊客認出來，但大家默契選擇不打擾、不喧嘩，直到李現幫路人撿起不慎掉落的手套，一句「謝謝現哥」，才讓他知道自己早被認出來。

多名目擊者坦言，「露個眼睛就認出是他」，但粉絲自發性執行「保護李現偽裝計畫」，承諾「看到也裝不認識」。不少媒體肯定此舉是「不打擾的溫柔」。還有人說，「藝人不打擾我的生活，我也不打擾他的日常，這才是健康追星關係的起點」。

當晚，特羅姆瑟罕見爆發持續2小時的極光大秀。有網友稱，是因為「韓商言回總部述職，極光特地迎接」。據悉，李現在成名作「親愛的，熱愛的」中飾演的「韓商言」，正是挪威華裔。

世報陪您半世紀

李現 挪威

上一則

陳紅素顏被拍 媒體：貂蟬現形記 網友：像鄰居阿姨

下一則

梁朝偉新片「當樹」 金熊獎女導：沒想到他肯演

延伸閱讀

要兒子替他報仇…黃曉明陸綜喊「小海綿10年後接班」

要兒子替他報仇…黃曉明陸綜喊「小海綿10年後接班」
合影「甜茶」 關曉彤巴掌臉被讚：美得養眼

合影「甜茶」 關曉彤巴掌臉被讚：美得養眼
果然是「行走的賀爾蒙」…朱亞文被野生捕獲 磁性嗓音超圈粉

果然是「行走的賀爾蒙」…朱亞文被野生捕獲 磁性嗓音超圈粉
合影好萊塢明星「甜茶」…關曉彤「巴掌臉」成焦點 網讚美得養眼

合影好萊塢明星「甜茶」…關曉彤「巴掌臉」成焦點 網讚美得養眼

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
林心如出席家扶基金會用愛包圍記者會。記者沈昱嘉／攝影

林心如滿50歲 健檢報告爆驚人數字「每一次都超標」

2026-03-12 10:41
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
巫啟賢和劉文正年輕時的合照。記者王聰賢／攝影

劉文正消失35年狀態曝光「第一大弟子」在台證實：仍健在

2026-03-14 10:59

超人氣

更多 >
一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...

一夜之間沒書讀了？南加大華人留學生夢碎 只因...
伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外

伊朗：荷莫茲海峽可通行 美以及其盟邦除外
兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈

兩會／中國人民大會堂用30年掉漆熱水瓶 號稱「節儉」被網民吐嘈
市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱

市場恐懼所以該貪婪？此刻照巴菲特建議買股 恐掉落陷阱
伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤