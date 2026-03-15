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骨像美消失？ 章子怡變福態 網酸「像章嬤嬤」

娛樂新聞組／綜合報導
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章子怡的臉被質疑發福了。（取材自微博）
章子怡的臉被質疑發福了。（取材自微博）

47歲女星章子怡近日因出席一場品牌活動的妝容和身形又上了熱搜，不過不是因為她更美，而是網友熱議她變胖了，截至3月15日上午，「章子怡的臉」話題在微博已有近8000萬瀏覽量。不少網友吐槽她妝容草率，「發福到狂塗陰影粉遮蓋臉頰」，標誌性的骨像美消失，狀態不如同時出席活動的唐嫣、鍾楚曦；有網友則爆料稱她是為戲增重20斤， 另有網友猜測是「醫美恢復期」以及「自然狀態變化」。

綜合媒體報導，章子怡日前出席蒂芙尼活動的生圖中，臉頰豐滿度顯著提升，標誌性的清冷骨相弱化，蘋果肌膨出感明顯，部分角度被指「富態感增強」。支持者認為圓潤輪廓更顯親和力，質疑者則擔憂其辨識度下降，並稱對比現場的鍾楚曦、唐嫣，章子怡疲態感太重，原本小頭小臉著稱的她比大骨架的鍾楚曦頭圍看起來大了一圈，臉也寬了一倍，

讓網友質疑還有她「出奇」的妝容，稱她把頭髮盤起，露出了整張臉，但妝容看來草率，乍一看以為章子怡瘦了美貌回春，久盯兩眼發現是用化妝技術遮掩面部疑發福的狀況。看半側臉，額頭和側臉面頰使用了大量的大地色陰影，從眉眼到下巴的位置則使用了白好幾個度的粉底色號，視覺上看來臉頰窄小，但陰影粉用力過猛，對比明顯，遭到大量網友吐槽粉底沒塗抹勻稱，「化妝師可以辭退了」。

細看她的面部皮膚狀態，有網友質疑醫美過度弄得個人特色全沒了，比如顴骨填太多浮腫，法令紋填太多了，紋路減淡後顯胖，雙腮看著也都似是「醫美還沒吸收好」，「以前顴骨那有點特色的，現在填沒了」，「脖子縮的好像章嬤嬤」；章子怡的全身造型也很老套，有粉絲認為她總是禮服搭半袖皮草並不好看，「審美固化了，換個團隊吧，吃點新鮮的」。

看到不少網友質疑章子怡的臉，有粉絲解釋稱「馬上要進組了，為了4月開拍的新電影增肥20斤，要體諒女演員」，但目前尚無法證實。有網友還注意到，在剪綵環節，章子怡的表情不太高興，認為「可能是因為不在C位」，因為現場共9人，章子怡大多時候站在左排第四，離C近，與鍾楚曦同框的那次站在左排第三，位置不如唐嫣。

有網友吐槽章子怡還不如和她同框的另外一位小姐姐美，這位小姐姐妝容整潔多了。（取材...
有網友吐槽章子怡還不如和她同框的另外一位小姐姐美，這位小姐姐妝容整潔多了。（取材自微博）

章子怡被指氣和造型不如唐嫣。（取材自微博）
章子怡被指氣和造型不如唐嫣。（取材自微博）

章子怡的臉被質疑發福了。（取材自微博）
章子怡的臉被質疑發福了。（取材自微博）

章子怡的臉被質疑發福了。（取材自微博）
章子怡的臉被質疑發福了。（取材自微博）

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