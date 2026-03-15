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阿嬌馬甲線靠P圖？ 英皇曬拍攝花絮闢謠 酸民轉向

娛樂新聞組／綜合報導
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英皇公開拍攝花絮，阿嬌（左）腰間馬甲線清晰可見。（取材自微博）
英皇公開拍攝花絮，阿嬌（左）腰間馬甲線清晰可見。（取材自微博）

阿嬌（鍾欣潼）近日「雕刻級」的馬甲線腹肌照，引發P圖質疑，英皇娛樂直接曬出當時拍攝花絮還原現場。在動態視頻中，阿嬌身著白色短T，腰腹肌肉在不同角度和光影下清晰可見，流暢緊實，毫無後期修飾痕跡。阿嬌也直面爭議，用粵語回應「絕對不是AI啦，我真的很努力」。「有片有真相」讓輿論風向立刻調轉，「造假」質疑瞬間不攻自破。

英皇娛樂近日釋出25周年慶典一波宣傳照，直接把阿嬌送上了熱搜。不過，這次不是因為美貌，而是她那張清晰到被懷疑是「AI出品」的馬甲線腹肌照，在網上炸開了鍋。

據網易報導，英皇釋出的慶典宣傳照中，阿嬌與阿Sa（蔡卓妍）雙雙身穿露腹裝亮相，兩人腰間的馬甲線線條分明，尤其是阿嬌的腹肌，堪稱「雕刻級」完美。鑑於阿嬌過去的身材曾有起伏，部分網友難以相信短期內她能練出如此極致狀態，質疑聲浪四起，「阿嬌馬甲線被質疑P圖」的話題迅速發酵，不少人調侃這怕是「百萬修圖師」或最新AI技術佳作。

眼看爭議愈演愈烈，英皇娛樂不直接對嗆，而是接甩出拍攝現場的花絮短片。動態視頻中，阿嬌身著白色短T，隨著抬手、轉身等動作，腰腹肌肉自然起伏、緊繃，馬甲線在不同角度和光影下清晰可見，流暢緊實，毫無後期修飾的痕跡。

在花絮中，阿嬌本人也笑著直面爭議，用粵語直接回應：「絕對唔係AI啦！我真係好努力㗎！」（絕對不是AI啦，我是真的很努力的），她強調這身線條是長期堅持健身的成果。好姐妹阿Sa也從旁佐證，透露她們每日都與教練Kenny加練。

花絮一出，輿論風向立刻調轉。多數網友紛紛認領「真香現場」，稱讚阿嬌「狀態大勇」、「自律逆襲」，這身馬甲線是實打實的「真材實料」，稱「有圖」未必是真相，努力和實力才永遠經得起鏡頭的動態檢驗。這一招，不僅讓所有P圖猜測瞬間啞火，還讓大批網友肯定女星在被調侃背後，是常人難以想像的嚴格自律和汗水付出。

英皇公開拍攝花絮，阿嬌腰間馬甲線清晰可見。（取材自微博）
英皇公開拍攝花絮，阿嬌腰間馬甲線清晰可見。（取材自微博）

英皇公開拍攝花絮，阿嬌腰間馬甲線清晰可見。（取材自微博）
英皇公開拍攝花絮，阿嬌腰間馬甲線清晰可見。（取材自微博）

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