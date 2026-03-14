40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成大陸「爺圈天花板」

張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

台灣金鐘影帝張晨光多年來事業重心都在對岸，還被封為「爺圈天花板」，張兆志日前在臉書分享邀約張晨光合作，對方不但爽快答應，而且還不收酬勞，只要請他吃漢堡就可以滿足，讓張兆志直呼「我何德何能」，張兆志還分享了張晨光40年前張晨光成為首位超商咖啡代言人的照片，也立刻引發網友討論。

張兆志說，最近因為有個小影片想執行，於是透過朋友詢問張晨光的意願，沒想到張晨光爽快回應「後天吧？中午好不好？我下午有事」，到了拍攝現場，他偷偷拿出準備好的微薄酬勞紅包想給張晨光，張晨光接了過去，把紅包蓋子撕下收在自己口袋，又把剩下的酬勞塞回他的手心，溫柔的說：「你買個漢堡給我就好，好嗎？」前輩的溫暖，讓張兆志忍不住溼了眼眶：「這甚麼天使風範！我那修來的福氣！」

而兩人在戶外一起啜飲咖啡的畫面，也讓張兆志有感而發，表示沒想到40年前首位超商咖啡代言人正和自己一起吃著可頌，直呼「我真是何德何能，可以跟影帝、第一代超商現煮咖啡代言人合拍短片」，張晨光1986年成為超商咖啡首位代言人，當時張晨光只有27歲，可惜當年台灣人還沒有喝咖啡的習慣，不到1年便退出市場，直到2004年又捲土重來，超商咖啡如今已蔚為流行。