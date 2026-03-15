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孫燕姿香港開唱造型翻車 網友調侃「小腹凸出像懷孕」

娛樂新聞組／即時報導
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孫燕姿在香港演唱會上的造型被部分網友吐槽造型「翻車」，稱服裝搭配讓她「小腹凸出像懷孕」。（取材自微博）
孫燕姿在香港演唱會上的造型被部分網友吐槽造型「翻車」，稱服裝搭配讓她「小腹凸出像懷孕」。（取材自微博）

華語樂壇天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站昨首場演出，相隔12年再來港的孫燕姿賣力獻唱，並用粵語跟香港歌迷說，自己此行吃了很多香港美食，最愛的是「碗仔翅」。不過孫燕姿在演唱會上的造型引來一些歌迷和網友調侃「翻車」，稱服裝搭配讓她「胖到認不出」、「小腹凸出像懷孕」、「造型師出來挨打」。也有網友稱她的歌聲不再甜美，引來大批歌迷護航。

據文匯報報導，孫燕姿的巡迴演唱會由去年4月於新加坡開始，至今已舉行18場，3月13日晚來到香港可容納5萬人的啟德主場館，陳奕迅、楊千嬅及炎明熹也捧場。孫燕姿先後身穿白色毛毛裝及銀黑色閃亮舞衣登場獻唱多首經典歌，之後換上透視長裙坐上飛船唱「風箏」，笑言在客輪上吃了很多香港的美食，讓歌迷猜她最愛的香港美食，但沒有人猜中，孫燕姿揭曉她最愛吃「碗仔翅」，還提醒大家一定要加辣蘿蔔才更美味。

演唱會末段，大螢幕播出鄭秀文、髮型師、排舞師及MIRROR經理人花姐的錄音，還分享了生活點滴，老公和一對子女都出現在片段中。孫燕姿笑稱原來很多人都不知她已有一對子女，大兒子的腳已經像船一樣大，最喜歡看到子女們沾沾自喜的樣子，因為表示他們知道努力後的成果。安可曲則是經典歌「天黑黑」和「Stefanie」，最後一曲「日落」完成香港站的首場演出。

不過，據網易報導，孫燕姿在演唱會上的造型也引來熱議，有網友貼出孫燕姿在會上的照片，不少網友看了吃驚問：「小腹凸起，又懷孕了？」，認為服裝搭配加劇了視覺上的臃腫感，臉型變得圓潤，法令紋加深，身材明顯發福，甚至「胖到認不出」，調侃「是不是得罪了造型師？」、「造型師出來挨打」、「造型師差評，她哪有這麼胖…」、「跟張惠妹似的」。

也有現場粉絲表示，雖然手臂略有肉感，但整體狀態良好，近距離觀察並未覺得網上描述的那麼誇張；而且「畢竟已經48歲，還要照顧兩個未成年的孩子」，其嗓音和舞台表現力才是核心，呼籲關注作品而非過度聚焦外貌。

也有網友覺得能接受孫燕姿變胖，「但真接受不了，她站在舞台上唱歌時，嗓音已經沒有了曾經的甜美」，「這可是我年輕時，晚上睡覺必聽的嗓音。可這次她在香港的演唱會上，嗓音真的不對啊，有種氣息上不去、咬牙切齒唱出來的感覺」。

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