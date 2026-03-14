章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

中國影后章子怡 因出席珠寶品牌活動，臉部狀態變化掀起討論，不少網友注意到她整體看起來比過去更加圓潤，關於原因也出現多種猜測，焦點主要集中在「為角色增重」、「醫美恢復期」以及「自然狀態變化」三種說法。

有爆料指出，章子怡為了即將在4月開拍的動作電影角色刻意增重約20斤，體重增加讓臉頰看起來更加飽滿、下顎線條也變得柔和。支持者認為，她過去就曾為角色大幅調整身形，例如拍攝一代宗師時曾明顯消瘦，因此這次增重被視為敬業表現，也有人認為圓潤的臉部線條反而顯得氣色更好。

不過也有部分網友提出不同看法，指出她日前與鐘楚曦同框時，臉部似乎出現較明顯的膨脹感，因此質疑是否處於醫美恢復期，推測可能與填充類療程有關。有人更引用瞿穎過去談及醫美風險的言論，認為與其過度追求凍齡，不如自然面對年齡變化。

也有較中立的聲音指出，章子怡現年47歲，膠原蛋白流失本就是自然生理現象。對比她近期不同場合的狀態，例如2月在三亞攀岩時曝光的素顏照片顯得相當放鬆，而3月在成都活動未修圖畫面中也可見些許細紋，不少人認為臉部偶爾出現圓潤感其實很正常，再加上她離婚後一邊照顧孩子、一邊兼顧事業，整體氣質反而多了幾分成熟與從容。