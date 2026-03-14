中國AI取代群演 黃安憂「娛樂業被安樂死」 遭中網民笑「落伍」

黃安對中國擬推動的影視改革表達不滿。（取材自黃安微博）

藝人黃安近日對中國傳出將推動影視產業改革的消息提出質疑，其中包括「以AI取代群眾演員」及壓低主演片酬等方向。他直言相關措施恐重創影視產業，甚至形容可能讓整個行業走向「安樂死」，呼籲外界應重視基層演員的生存空間。不過此番言論曝光後，反而遭不少中國網友吐槽，掀起討論。

黃安日前在個人社群平台發文透露，聽聞中國官方正研議影視產業新政策，內容可能包含限制主演片酬、弱化中階演員的重要性，甚至提出未來群眾演員可由AI（人工智慧 ）取代。他以「一個行業的安樂死」為題發表看法，認為若強行用AI取代群演，並削減中層演員的發展空間，恐怕會衝擊整體影視產業的人才培養。

他表示，許多當紅演員都是從跑龍套、基層角色逐步累積經驗而來，一旦基層機會消失，未來影視圈恐難培養出新的明星與主角，長遠來看將影響產業發展。

文中他也引用歷史例子，提到音樂家莫札特與貝多芬，指出早期藝術家在社會上的地位與收入並不高，直到電影與唱片產業興起後，明星制度才逐漸形成。他也坦言，當今影視演員的片酬確實偏高，但不應以「支持科學家」或「支持軍人」等說法來貶低娛樂產業，強調各行各業都應受到尊重。

然而，相關言論並未獲得多數中國網友認同。貼文曝光後，不少人留言批評部分演員只是靠外貌吸引關注，實力並不突出，也有人認為科技取代部分工作是大勢所趨，黃安的想法太保守、跟不上時代。儘管仍有少數人擔心AI缺乏情感表達，難以完全取代真人演出，但整體輿論對黃安的看法並不買單，也讓「AI是否會取代演員」的討論持續在網路上延燒。