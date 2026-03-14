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留言「太腫太蠢」？ 王鶴潤疑背刺王玉雯 網友靠IP揪真相

娛樂新聞組／綜合報導
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王鶴潤（右）曾分享和王玉雯（左）合照。(取材自紅星新聞)
王鶴潤（右）曾分享和王玉雯（左）合照。(取材自紅星新聞)

中國女星王鶴潤微博帳號近日在討論王玉雯新劇「刺棠」的貼文下留言「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，引發網友熱議。由於兩人過去曾公開互稱好友，該留言被質疑是「背刺」。對此王鶴潤工作室緊急發聲明，表示是工作人員操作失誤並向王玉雯致歉，而帳號IP顯示西藏、留言IP卻在上海，也讓「非本人操作」的說法再度引發討論。

事情起於近日晚間，一名娛樂博主發文討論王玉雯可能出演古裝劇「刺棠」的選角問題，並認為她的古裝造型似乎不太適合。沒想到留言區中竟出現王鶴潤的微博帳號評論：「她古裝太腫太蠢了，真的一點不靈氣」，還附上笑哭表情符號。

由於留言來自實名藝人帳號，截圖很快在社群平台流傳，不少網友感到相當錯愕，紛紛留言質疑：「這姐也太離譜」、「這麼直白吐槽同事嗎，我在公司都不敢」、「明星對明星也這麼刻薄嗎？」、「忘記切號了？」事件瞬間登上娛樂熱議話題。

更讓外界關注的是，兩人過去曾多次在公開場合互動。2025年11月，王鶴潤曾在微博分享與王玉雯的合照，並寫下「好多老朋友們啊」，顯示彼此關係不錯。如今卻出現如此尖銳的評論，讓不少網友質疑是否「背刺好友」，輿論迅速發酵。

面對爭議延燒，王鶴潤工作室緊急發布聲明，表示留言並非藝人本人所為，而是「工作室工作人員操作失誤，給王玉雯女士帶來了困擾與不便，我們在此致以最誠摯的歉意」，並強調已對相關人員進行嚴肅處理，同時將加強帳號管理。

隨後王鶴潤本人也轉發該聲明，並簡短寫下：「真的非常非常非常抱歉。」不過她並未另外撰寫道歉內容，也沒有直接標註王玉雯。

值得注意的是，爭議留言發出時，王鶴潤正身在西藏錄製綜藝節目「種地吧」。她微博帳號近期動態的IP位置也顯示為西藏，但該則留言的IP卻顯示在上海。

考量到兩地往返需耗時7小時以上，這項地理位置的落差，成為了支持「非本人操作」的強力證據，網友們得知真相後也忍不住直呼：「IP最有用的一次！」

眼尖網友發現，事發當下王鶴潤確實人在西藏，留言的帳號IP卻在上海。(取材自微博)
眼尖網友發現，事發當下王鶴潤確實人在西藏，留言的帳號IP卻在上海。(取材自微博)

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