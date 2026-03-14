要兒子替他報仇…黃曉明陸綜喊「小海綿10年後接班」

黃曉明一臉認真地說：「說不定10年後都是我兒子代替我了」。(視頻截圖)

中國男星黃曉明 近日衝上熱搜，不是因為前妻楊穎也不是因為新劇，而是因為他要讓兒子小海綿10年後「接班」。黃曉明當時在錄製一檔戶外真人秀節目，正與來賓完成一項高難度協作任務，略顯疲憊地突然一臉認真地說：「說不定10年後都是我兒子代替我了，等我老了幹不動了，就讓我兒子小海綿來替我『報仇』！」，一句話引爆全網。

熱播的戶外真人秀「宇宙閃爍請注意」中，黃曉明這句看似玩笑的話一出，同組藝人王鶴棣 當場笑瘋，拍腿大喊：「等著替父報仇！現在我們怎麼『欺負』黃老大，10年後小海綿就怎麼還回來」。于洋則秒接梗：「到時候小海綿來了，直接對著我們喊『一幫老頭』」。

全場笑到失控，現場藝人還一起暢想，10年後小海綿長大，上節目來「揍」他們、「調侃」他們的場景，氛圍熱鬧到不行。導演調侃：「第一季還沒播完，第十季都規畫好了」。

據新浪娛樂報導，誰能想到黃曉明和楊穎離婚後共同撫養的9歲小海綿，如今被老爸在綜藝裡「安排」得明明白白；這段片段一曝光，網友們直接笑瘋了，紛紛調侃黃曉明：「終於把塌了一季的脊梁骨揚起來了」、「曉明哥這是盼著兒子長大，給自己長臉啊」。

也有網友持不同看法，認為這雖然是玩笑話，但一旦說出口，相當於把小海綿往鏡頭前推，往後孩子的生活可能會被打擾，應尊重小海綿的意。有網友猜測，楊穎大概率不會太願意看到這種情況，肯定不想讓自己的兒子再走自己被鏡頭過度關注的老路，承受不必要的壓力。