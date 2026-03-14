宋祖兒新劇搭戲丁禹兮 雙方粉絲1原因吵翻天 配角也惹議

宋祖兒主演的「司宮令」，原著為大女主戲。(取材自微博)

憑藉「無憂渡」、「折腰」人氣大漲的中國女星宋祖兒，近日搭檔男星丁禹兮 主演古裝新劇「司宮令」。新劇預定3月16日開機，但還沒開拍就爆發粉絲不滿番位排序以及配角選角爭議，相關話題一度登上熱搜。

「司宮令」講述民間少女吳蒖蒖（宋祖兒飾演）為尋找養母下落進入宮廷尚食局，憑藉精湛廚藝與聰明才智，化解宮廷危機，最終成為統管六尚的司宮令，並與隱士林泓（丁禹兮飾演）譜寫一段傳奇故事。該劇主打「宋代風情+美食+懸疑+女性成長」。

「司宮令」原著為大女主戲，宋祖兒粉絲認為她理應為核心一番；但丁禹兮粉絲搬出他的扛劇能力及商業價值，認為丁禹兮番位應該超前宋祖兒，兩方爆發激烈口水戰。

最後，雙方團隊確認平番合作，但相關爭議仍未平歇。

除了番位問題，多次翻拍宋祖兒角色的短劇演員岳雨婷，傳將飾演女配角，此消息也讓不少網友氣炸，認為岳雨婷多次演出短劇版「無憂渡」、「折腰」，連角色名都和宋祖兒高度重合，認為岳雨婷的加盟是「刻意碰瓷」，甚至遷怒男主丁禹兮。據悉，劇組截至目前尚未官證實選角消息。