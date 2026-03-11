張藝興遭軟封殺？傳演出審批暫停1年 工作室回應了

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
EXO成員張藝興去年底臨時缺席南韓粉絲見面會後，近日再爆出「被暫停1年線下演出審批」的傳聞，引發中國網路熱議。（取材自微博）
自韓團EXO出道的男星張藝興（Lay），近日傳出因與所屬單位「中國國家話劇院」溝通失當，疑似遭到官方「軟封殺」。近來網路瘋傳張藝興被指控在未事先報備的情況下，原計畫赴韓參加EXO粉絲見面會，隨後引發連鎖反應，傳出未來一年內所有線下演出、綜藝與商演審批皆被凍結。

噓！星聞報導，事件起源於去年12月，張藝興原本預計出席EXO在南韓的見面會，卻在最後一刻以「不可避免因素」缺席，引發大批海外粉絲不滿。隨後有消息指出，真正原因是張藝興團隊未向其職務單位「中國國家話劇院」報備出境行程，遭單位緊急召回。

部分爆料者進一步聲稱，張藝興團隊事後將行程變動歸咎於話劇院活動，導致粉絲情緒激化，雙方關係陷入冰點，甚至傳出單方面解除聘用關係。更有博主指出，文旅部已下達通知，針對其線下活動實施為期一年的暫停審批處罰。

針對排山倒海的負面傳聞，張藝興工作室於本月9日深夜發表嚴正聲明。工作室強調，張藝興並未涉及任何違規或違法行為，強烈譴責惡意貼上「劣跡藝人」與「被封殺」標籤的行為，並表示已委託律師蒐證。

然而，擁有超過500萬粉絲的微博博主「理記」卻持續緊咬不放，堅稱處罰並非空穴來風，指出各大衛視與平台均已收到「暫停線下演出」的相關通知。對此，工作室則以「因病休養」為由，解釋近期行程減少是因鼻炎手術後的醫囑安排，並預告4月、5月將有正常工作規畫。

