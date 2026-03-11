稱沒有公司管束…王星越PO赤膊歡唱慶生影片 「酒醒後」火速刪除

王星越被調侃「酒醒後天塌了」。(取材自微博)

中國知名男星王星越日前與朋友聚會慶祝24歲農曆生日，喝到微醺的他，透過微博 影片號發布動態，只見他光著上半身與朋友唱歌，看起來相當放鬆，並配文「開心沒有公司的管束」。沒想到發布1小時就火速刪除影片，引發網友推測，應該是「酒醒後顧慮公眾形象」，還有網友調侃「酒醒後的社死現場」。

畫面中可見，王星越赤膊上半身出鏡，一派輕鬆的和朋友唱歌，展現私下難得真實狀態。有網友猜測，王星越應該是「喝嗨了」，才會不顧形象上傳影片。不光如此，他還配文「開心的晚上沒有公司的管束，只有朋友和朋友」，但這句話被解讀為對經紀公司管理的不滿。

影片發出不到一個小時，王星越突然刪除內容，僅保留其他慶生照，但影片觀看量已達到約4400次，更被不少網友保留下來。

網友推測，刪除影片原因為赤膊模樣影響形象，以及「無公司管束」表述易被過度解讀。還有網友調侃王星越，「酒醒後天塌了」、「嘴上說無公司管束，秒刪的手速很誠實」、「放飛的樣子真可愛」。

更有粉絲認為，王星越此舉體現「活人感」，展現年輕藝人難得的真實狀態。據悉，本次事件是王星越近半年第三次引發關注的刪除動態行為。