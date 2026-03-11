發布長文追憶亡父… 王勁松藉新劇角色與父親「重逢」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
王勁松的文章，引發全網對中國式父愛的深度共鳴。(取材自微博)
大陸老戲骨王勁松近日發布長文「父親」，以正在播出的電視劇「我的山與海」為契機，將劇中角色孟思遠與自己的父親深度聯結，用真摯筆觸追憶父親的一生，引發全網對中國式父愛的深度共鳴，被讚為「頂級白描」。

揚子晚報報導，王勁松初讀劇本時，角色孟思遠如「呼嘯而來的箭」洞穿其心。王勁松說，這個角色身上清晰映照著他父親的影子與氣息。從墓園到工地，從玉縣老家到深圳出租屋，整個拍攝過程忠，他始終在孟思遠的身上尋找父親的痕跡，即便如今坐在家裡追劇，仍會下意識在角色裡辨認那份熟悉的父愛。

王勁松在文中摘錄了當年為父親寫下的悼文，用最樸素的句子勾勒出父親的一生，「他一生沒有遲到過，一生不撒謊，一生沒有私房錢，一生只愛我的母親，一生沒有不良嗜好，一生清貧正直，一生不借外債，一生不交酒肉朋友，一生不說一句過頭的話，一生工作以外的時間都在家」。

在王勁松看來，父親與孟思遠同屬一個時代，都有著克制、正直、沉默的底色，他們不會用語言表達愛，卻用一生的行動踐行著責任與擔當。而演員這份職業，讓他得以在角色裡重溫生命的溫度，將對父親的思念與敬意，融入每一個眼神與動作裡。

「我的父親母親，我的兄弟姐妹以及那些生命裡無法割捨的血脈和愛，都會流淌在角色裡，暖暖的，美好的，這是我創作的根脈」，王勁松字裡行間滿是對父親的懷念，也讓讀者看到了一位演員最真摯的創作初心。

據悉，國家一級演員王勁松深耕影視圈多年，以扎實台詞功底、細膩入微的表演著稱，戲路寬廣、角色塑造力極強，是業內公認的實力派老戲骨。代表作有「大明王朝1566」、「瑯琊榜」、「破冰行動」、「冰雨火」等，多次憑藉精采演繹獲得獎項與觀眾認可。

網友感嘆，「不煽情卻讓人動容，王勁松把思念藏在一個個細節裡」。這種「以輕寫重」的筆法，恰似其表演中舉重若輕的張力。

