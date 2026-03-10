我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

何潔直播哭窮賣慘 每月花40萬人民幣挨轟「凡爾賽」

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
何潔直播控訴前夫沒給過一分贍養費。(視頻截圖)
何潔直播控訴前夫沒給過一分贍養費。(視頻截圖)

39歲的大陸歌手何潔近日在直播上哭窮，鏡頭裡的她素面朝天，臉色蠟黃，控訴前夫赫子銘沒給過一分贍養費，自己一人扛起六口之家，「真的快撐不住了」。但網友對何潔的說法並不埋單，質疑他們一家每月固定開銷超過40萬（人民幣，下同，約5.8萬美元）還哭窮，普通人該怎麼活？直言「這哪裡是賣慘，分明是凡爾賽」，甚至給她貼上了「第二個閻學晶」的標籤。

綜合媒體報導，何潔近日在直播中當著幾千名網友的面前淚崩，哭訴自己現在慘到家了，保母、司機全辭了，買菜、做飯、接孩子全都自己來，一家六口每個月固定開銷達到六位數，前夫赫子銘一分錢沒給，現任丈夫刁磊全職帶娃，所有重擔全壓在她一個人身上。說到激動處，何潔還補充，稱為了讓孩子上國際學校，婚戒賣了，名牌包掛二手了，閨女都穿親戚家剩的舊衣服。

但評論區卻掀起一波群嘲，滿屏刷著「又一個閻學晶」、「月薪3000同情月薪30萬？」、「賣慘劇本能不能換個新套路」，還有人扒出，何潔2025年光是直播和商演，保守估計年收入就有2000萬，商演報價也從離婚低谷時的2萬元一場，漲到了如今的百萬級別，她名下還有一個估值8000萬的母嬰品牌。網友直言：「這哪裡是賣慘，分明是凡爾賽」。

另一方面，何潔前夫赫子銘則從谷底翻身。九年前他與何潔離婚，幾乎徹底摧毀了他的演藝生涯。當時，赫子銘被貼上「軟飯男」的標籤，遭全網唾罵，只能在橫店跑龍套，片酬低到只有8000元一集。但赫子銘默默蟄伏，靠著2026年初央視開年大戲「太平年」中耶律德光一角火出圈。

為了貼合角色，赫子銘增重15斤，還特意遠赴內蒙古體驗生活，在攝氏零下20度的極寒天氣裡，他穿著30斤重的盔甲，一拍就是12個小時，凍得手腳發麻也不喊停；劇中一段即興台詞，更被網友封神，成為名場面。

赫子銘一夜之間翻紅，微博粉絲從3萬暴漲到287萬，片酬更是一路飆升到一集38萬。面對何潔此次掀起的爭議，他在直播中淡定回應，稱自己已經再婚，開啟了新生活，不願再提及過去的恩怨，呼籲大家別被營銷號帶節奏，「時間會證明一切，我挺過來了，現在很幸福」。

何潔(右)、赫子銘的婚禮畫面。(取材自中新網)
何潔(右)、赫子銘的婚禮畫面。(取材自中新網)

世報陪您半世紀

上一則

AI將取代演員？葉璇不擔心：AI做不到體會人間疾苦

下一則

「藏海傳」獲獎被喊駙馬 肖戰害羞摀臉

延伸閱讀

31歲白鹿自曝患頑疾 早年大雪天拍清涼照 如今痛到跛腳

31歲白鹿自曝患頑疾 早年大雪天拍清涼照 如今痛到跛腳

張雨綺復出直播帶貨 網傳：影視綜藝全被拒

張雨綺復出直播帶貨 網傳：影視綜藝全被拒
劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環

劉俊：劉美賢有三個媽 仍無法欣賞她的髮色與唇環
告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

告別「影后配渣男」 馬思純分了張哲軒 直言單身很舒服

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
李璇在丈夫丁強過世後學習獨立、感受孤獨。（記者沈昱嘉／攝影）

古典美人相伴半世紀丈夫走了3年 76歲李璇淚崩：還好他先走

2026-03-08 17:32
孫志浩（左起）、梧桐妹和林若亞一家3口今年初合體祝賀2026新年快樂。圖／摘自IG

孫志浩被爆癌末 資產給賈靜雯女、現妻全放棄 他親回怒斥

2026-03-03 13:27
劉美賢在2025年3月在花式滑冰世錦賽奪下后冠，成為近20年來首位獲得世界花樣滑冰冠軍的美國女性。(美聯社)

婉拒戴上劉美賢金牌 哈利波特男星被讚有格調 網拿川普對比

2026-03-08 21:12
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15
李連杰今在台出席講座。記者廖福生／攝影

李連杰認了「當巨星很累」長期憂鬱 路邊吃小吃都有困難

2026-03-04 09:12

超人氣

更多 >
旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　

旅行紀錄遭疑 同公司3公民3綠卡入境芝城全被抓 　
航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了

航空公司大砍經濟艙乘客福利 哩數累積資格也沒了
20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…

20歲喀什姑娘奪中國小姐后冠 不只美還擁有1身分…
美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼
Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」

Z世代最強…劉美賢mogging引熱議 立即「致歉」