我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

暴跌又暴漲後接下來怎麼走？投資人該「複習」俄烏戰爭或波灣戰爭？

Polymarket伊朗押注狂吸金 4.25億美元湧入 監管與倫理爭議炸鍋

馬思純首認與「不戴套渣男」分手 稱單身狀態很舒服

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)
馬思純(後)和張哲軒交往，分分合合不斷。(取材自微博)

中國演員馬思純2021年傳出和樂團「盤尼西林」主唱張哲軒交往，男方隨即被起底搞一夜情還不愛戴套，甚至嗆女方「懷我的孩子不好嗎」，讓許多粉絲為馬思純擔心。近日在經紀人楊天真的播客節目中，馬思純談及個人感情狀況，首次公開確認目前處於單身狀態。她表示，「單身狀態是很舒服的一件事」，並直言「並沒有說沒有感情就會受不了」，相關言論迅速登上熱搜，也被外界視為對其與張哲軒過去戀情的正式回應。

回顧兩人的感情時間線，馬思純與張哲軒的戀情於2021年3月被曝光，並在2022年8月公開承認交往，一度相當高調。據此前多方消息指，兩人於2024年6月因拍戲與工作繁忙、聚少離多而分手。2025年6月網上曾流傳兩人「同框」的消息，其後被證實為舊影像再次流傳。同年9月，多家媒體亦曾報導兩人已分手，但當事人當時未公開回應。

其後，張哲軒被指在2025年曾與一名女性一同返回公寓，引發外界猜測，而他對相關傳聞始終未作回應。另一方面，馬思純曾清空社交平台上與戀情相關的恩愛動態，被認為已暗示感情狀態出現變化。

在最新播客訪談中，馬思純談及自己對感情與生活的看法。她表示，如今事業帶來的成就感和豐富的生活體驗，已足以支撐自己的生活，不需要依賴一段感情來填補生命。她亦對比過去與現在的心態轉變，坦言自己在20多歲時曾抱持「願意用所有能量去改變伴侶」的想法，但如今更傾向於避免消耗式溝通，並希望尋找「天然匹配」的伴侶。

對於婚姻，她亦表明態度，稱不會為短暫關係而妥協。楊天真在節目中形容她「既知道自己要什麼，也能享受單身」。

過去馬思純的戀情曾多次引發討論，她亦一度被外界貼上「為愛癡狂」的標籤。此次公開談及單身狀態，不少網友認為她展現出更成熟與清醒的態度。外界普遍認為，這番發言不僅為過去戀情畫上句號，也反映她目前更專注於個人生活與事業發展。

世報陪您半世紀

上一則

51歲周迅親密摟新歡？ 被拍到的紫衣男酷似梁朝偉

延伸閱讀

傳成龍經濟援助卓林… 吳綺莉淡定回覆：我只是一個局外人

傳成龍經濟援助卓林… 吳綺莉淡定回覆：我只是一個局外人
張杰、謝娜結婚15年開嗆逼道歉 前女友怒發聲「我被劈腿、罹憂鬱症」

張杰、謝娜結婚15年開嗆逼道歉 前女友怒發聲「我被劈腿、罹憂鬱症」
Angelababy離婚4年爆新戀情 秘戀香港小鮮肉「地下情不見光」

Angelababy離婚4年爆新戀情 秘戀香港小鮮肉「地下情不見光」
7年沒戀愛？ 楊紫曝愛自己首先「戒色」 語畢就笑場

7年沒戀愛？ 楊紫曝愛自己首先「戒色」 語畢就笑場

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
Rosé出席全英音樂獎，美出新高度。（美聯社）

全英音樂獎揭曉 「BLACKPINK」Rosé再寫歷史奪大獎

2026-02-28 23:22
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

2026-02-28 18:17
席德妮史威尼每回亮相都是性感話題。(美聯社)

性感女神最強美乳爆紅 名醫解密「黃金比例」幕後真相

2026-03-02 12:15

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12

全美家庭淨資產中位數差距飆10倍 加州看似富裕只排第12