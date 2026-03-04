我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

轉機困杜拜 迪麗熱巴缺席巴黎時裝周 工作室機票雙標被罵翻

娛樂新聞組╱綜合報導
迪麗熱巴傳出被滯留杜拜，參加不了巴黎迪奧大秀。(取材自微博)
美國聯手以色列空襲伊朗，引發伊朗報復性反擊，中東局勢升溫，許多遊客被迫滯留當地。繼大陸女星周雨彤「短暫失聯」，女神迪麗熱巴也傳出人在杜拜，因航班大亂無法啟程，官方微博與抖音也暫未更新，行蹤一度引發外界關注。她的工作室3日證實，她將缺席在巴黎舉行的迪奧2026秋冬大秀。

熱巴團隊為她預訂阿聯酋航空航班，2月28日經杜拜轉機飛往巴黎，參加迪奧大秀，不料因美伊衝突，杜拜機場運作受影響，航班大亂，行程被迫喊卡。

不過，熱巴滯留杜拜的消息是由豆瓣網友於2月28日下午率先曝光，比工作室官方聲明提前近三天，這一時間差直接引爆網友對熱巴團隊內部管理漏洞的質疑。

此外，上海至巴黎明明有直飛航班，工作室卻為熱巴選擇高風險中繼路線，而團隊化妝師、攝影師等核心成員則是直飛巴黎，且已抵達。

熱巴工作室的「雙標」安排引發粉絲強烈不滿，紛紛湧入留言區痛批，「為什麼不訂直飛巴黎」、「所有人應該引咎辭職」、「早有旅遊警示還這樣安排」。品牌方迪奧則表示理解缺席言因，強調「安全優先」並延續合作。

對此，工作室發聲安撫粉絲情緒，並稱「熱巴目前一切平安，藝人與團隊在一起互相照應，請大家不要擔心」。

其實，熱巴工作室被指長期存在疏漏，例如未幫熱巴備保暖衣物、高跟鞋斷裂險釀事故等，本次再曝露資源調配倒置問題。對此，工作室尚未進一步說明。

伊朗 以色列 杜拜

麥可傑克森已故17年… 傳記電影將上映 再陷性侵爭議

李英愛29歲逆天神顏曝光 側臉美炸 親曝人生重要轉捩點

