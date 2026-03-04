我的頻道

紐約2歲童免費托育 今秋4區域先行 釋出2000名額

紐時：伊朗頭號目標是活著 打算把戰爭拖到川普撐不住

遺傳模特媽秦舒培…陳冠希女兒9歲了 近照曝光「一特徵」驚呆網友

娛樂新聞組／綜合報導
Alaia(前)遺傳了媽媽秦舒培的好身材。(取材自Instagram)
Alaia(前)遺傳了媽媽秦舒培的好身材。(取材自Instagram)

45歲港星陳冠希2017年與模特秦舒培結婚，搖身一變成為好男人，誕下愛女Alaia後更是性格轉變，榮升「24孝老爸」。近日，Alaia迎來9歲生日，陳冠希特地為愛女舉辦生日派對，從流出的照片可見，Alaia遺傳了媽媽的修長身型，尤其一雙大長腿，驚呆不少網友。

香港01報導，近日網上流出多張Alaia的生日派對照片。其中一張牆上掛有祝Alaia生日快樂的裝飾，桌上並擺有許多禮物。照片中，Alaia穿著短褲，秀出一雙又直又長的腿，讓不少網友看了驚呼，「這是9歲女孩的長腿嗎」。其他還有Alaia享用奶油蛋糕、畫畫的照片，看起來相當開心。

據悉，Alaia母親秦舒培是國際超模，178公分的她擁有一雙人人稱羨的大長腿。而Alaia從7歲起，高個子特徵已在流出的照片中引發關注，近年來在倫敦、日本等地被拍時，Alaia「細長腿型」持續成為焦點。

還有網友說，Alaia擁有「隨性自我」氣質，眼神透露出「自由不羈」的鬆弛感。這種特質被解讀為，父母給予她充分尊重，使她無需保持「標準化」的乖巧形象。

眾所周知，陳冠希退圈後轉型「女兒奴」，常被拍到陪女兒滑雪、運動，手機存有女兒2000張成長照片，甚至推掉商演專注家庭。他曾公開表示，「用時間陪伴而非金錢」，好爸爸形象獲讚。

Alaia(左)的大長腿驚呆不少網友。小紅書
Alaia(左)的大長腿驚呆不少網友。小紅書

陳冠希

傳成龍經濟援助卓林… 吳綺莉淡定回覆：我只是一個局外人

